Useiden kohujen keskelle viime viikkoina joutuneen demariryhmän johtaminen on saattanut vaatia koviakin otteita, arvioivat politiikan toimittajat.

STT:n tuore uutinen SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen väitetystä epäasiallisesta käytöksestä on jälleen uusi sokki gallup-kärki SDP:lle.

MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg ja yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen arvioivat, että SDP:n eduskuntaryhmäryhmässä on nyt kriisi ja paine päällä.

Demariryhmässä on tunnetusti ollut ristivetoa ja varsin eriäviä mielipiteitä useissa politiikan kysymyksissä. Ryhmän johtaminen on saattanut vaatia koviakin otteita.

– Siinähän on yli 40 kansanedustajaa, monta uutta edustajaa, erilaisia mielipiteitä ja voimakkaita ihmisiä, jotka haluavat edistää omaa asiaansa. Siinä on aikamoinen homma pitää ohjat käsissä, Berg sanoo.

Berg ja Loikkanen korostavat, että epäasiallinen käytös tai huutaminen ei tietenkään ole hyväksyttävää.

Sisäistä valtataistelua

SDP on porskuttanut selvässä gallupjohdossa kuukausien ajan ja on selkein suosikki seuraavaksi pääministeripuolueeksi.

Viimeisten viikkojen aikana puolue on kuitenkin ollut useiden kohujen keskellä. Viime viikot on keskusteltu häirintäkohusta, johon liitettiin kolme SDP:n kansanedustajaa. Tämän viikon puheenaihe ovat olleet SDP:läisen Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen kohuvalokuvat.

– Tässä on johtohahmoilla kova paine päällä. Siellä voi olla myös sisäistä valtataistelua, ja ulkopuolelta yritetään varmasti myös syöttää kaikenlaista. Politiikka on valtataistelua, Berg sanoo.