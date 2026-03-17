Janakkalan ilotulitepalon syy liittyy Ranskasta palautuneisiin ilotulitteisiin.
Viime marraskuussa Janakkalassa Pyrokratia Oy:n ilotulitevarastolla syttyi räjähdysmäinen tulipalo.
Onnettomuus sai alkunsa todennäköisesti vaurioituneesta ilotulitteesta, mutta tutkinnassa ei voitu osoittaa yksittäistä varmaa syttymissyytä, toteaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Ilotulite oli viraston mukaan vaurioitunut mahdollisesti joko kuljetuksen tai käsittelyn aikana.
Vaurioituminen on voinut tehdä tuotteesta herkemmän syttymään esimerkiksi staattisen sähkön kipinästä tai mekaanisesta hankauksesta.
Lue myös: Tukes tarkasti Janakkalan ilotulitevaraston tammikuussa – pitkä puutelista
Näin tulipalo syttyi
Onnettomuus sattui, kun työntekijä tarkasti varastokontissa pahvilaatikkoa, jossa oli Ranskassa järjestetystä ilotulitusnäytöksestä käyttämättömänä palautuneita ammattilaisilotulitteita.
Kyseisten palautetuiden tuotteiden pakkaamisessa ja käsittelyssä oli puutteita, Tukes havaitsi. Tuotteet oli pakattu samaan pahvilaatikkoon ilman täytemateriaalia, jolloin ne pääsivät liikkumaan kuljetuksen aikana.
0:57