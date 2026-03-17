Lauluntekijä Diane Warren on ollut ehdolla Oscarin saajaksi 17 kertaa.
Oscar-pystit vuoden 2025 parhaille elokuvatekijöille jaettiin myöhään sunnuntaiyönä Suomen aikaan. Conan O'Brienin juontamassa Oscar-gaalassa tehtiin monella tapaa historiaa.
Illan aikana jaettiin ensimmäistä kertaa Oscar-pysti parhaasta roolituksesta. Parhaan lyhytelokuvan kategoriassa äänet menivät tasan. Autumn Durald Arkapaw teki puolestaan historiaa olemalla ensimmäinen nainen, joka voitti pystin parhaasta kuvauksesta.
Historiaa teki myös lauluntekijä Diane Warren. Hän oli ehdolla 17. kerran parhaan laulun Oscar-pystin saajaksi. Tällä kertaa voiton vei Golden elokuvasta KPop Demon Hunters. Kyseessä oli 17. kerta, kun Warren hävisi.
Hän on kirjoittanut uransa aikana hittejä muun muassa Celine Dionille ja Cherille.
Tällä kertaa hän nappasi ehdokkuuden urastaan kertovan Diane Warren: Relentless -dokumentin Dear Me -kappaleesta.
– Ainakin olen jonkun ennätyksen haltija, Warren kirjoitti Instagramissa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Ensimmäisen ehdokkuuden Warren sai vuonna 1987 kirjoitettuaan Albert Hammondin kanssa Nothing’s Gonna Stop Us Now -kappaleen Ikkunaprinsessa-elokuvaan.
Hän oli ehdolla myös Con Airin How Do I Live -kappaleella, joka hävisi Titanicin My Heart Will Go On -hitille.
Ehdokkuuden hän sai myös Armageddonin legendaarisen I Don’t Want to Miss a Thing -kappaleen tekijänä. Tuolloin voiton vei When You Believe elokuvasta Egyptin prinssi.
Vuonna 2022 sai kuitenkin Oscar-kunniapalkinnon.