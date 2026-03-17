Sonja matkusti kouluun satoja kilometrejä | MTV Uutiset





Sonja, 17, joutui matkustamaan kouluun satoja kilometrejä päivässä ennen kuin sai asunnon 3:36 Sonja Lehtisen lukio alkoi yli neljän tunnin päivittäisillä koulumatkoilla. Julkaistu 17.03.2026 08:57 MTV UUTISET – Ulrika Hyvärinen Sonja Lehtinen sai unelmiensa lukiopaikan, mutta kun asuntoa ei löytynyt, koulumatkoista tuli sietämättömän pitkiä. Yksinasuvalle alaikäiselle nuorelle tärkeintä tukipilareina ovat vanhemmat ja koulu. Sonja Lehtinen sai tietää opiskelupaikastaan Helsingissä kesällä 2025. Vaikka hän olikin

ajoissa asuntohakemuksen teon kanssa, joutui hän silti aloittamaan opinnot ilman opiskelijaasuntoa. – Laitoin asuntohakemuksen vanhempieni kanssa samana päivänä, kun sain tietää pääseväni lukioon, Lehtinen kertoo. Asuntotarjouksen saamisessa kesti kaksi kuukautta. Lehtinen joutui kulkemaan ensimmäisen kuukauden joka päivä yhteensä yli neljä tuntia edestakaisin Kouvolasta Kallioon, sillä ei saanut asuntoa Helsingistä. Päivittäin hänen piti herätä neljältä aamulla. Lehtisen mielestä HOAS:in (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö) jonot ovat pitkiä. – Kyllähän HOAS rakentaa taloja tuohon Pasilaan, mutta niitä ei siltikään ole riittävästi, että onhan noista sellainen kilpailu, hän toteaa. On otettava vastuu itsestään Lehtisen mielestä erot vanhempien kanssa asumiseen ja yksinasumisen välillä ovat huomattavat.

– Yksinasuminen on tosi hauskaa, mutta se on myös todella haastavaa ja vastuullista. Kyllä siihen vaaditaan tosi paljon vastuunottamista ja oma-aloitteisuutta, hän kertoo.

Lehtinen kokee, että vaikeinta on aikatauluttaminen ja arjen rutiinien ylläpito, kuten ruokailun ja siivouksen ajoittaminen.

Sonja Lehtisen sukulaiset tukevat häntä rahallisesti, sillä muuten hänen rahansa eivät riittäisi.

– Kelan tarjoama tuki ei mielestäni ole riittävä yksinasuvalle nuorelle. Ja kun miettii, että vuokran ja laskujen jälkeen pitäisi jäädä rahaa ruokaan ja elämiseen, niin kyllä elämä on

aika niukkaa.

Helsingin turvallisuudessa löytyy parannettavaa

Muutto Helsinkiin vaati Sonja Lehtisen perheeltä vuoden verran suostuttelua.

– Oli ennakkoluuloja varsinkin Helsingin turvallisuuden kannalta ja senkin kannalta, että miten tulen pärjäämään yksin, Lehtinen sanoo.

– Mutta sitten puhuttiin asiasta aika paljon ja käytiin läpi kaikki jutut, niin sitten ihan luottavaisin fiiliksin päästivät tänne muuttamaan.

Lehtisen mukaan Helsingin turvallisuudessa on parannettavaa. Hän toteaa, ettei ole kokenut varsinaista turvattomuutta Helsingissä, mutta iltaisin liikkuessa hän kokee, että on varottava kaduilla.

Lehtinen toivoisi, että kaupungissa tuntuisi turvalliselta liikkua.

Lehtinen saa yksinasumiseen tukea koulultaan

Helsingin kaupungin tilastojen mukaan vuonna 2024 kaupungissa asui 332 yksinasuvaa alaikäistä nuorta. Kaupunki kertoo, että alaikäinen nuori voi saada apua yksinasumiseen eri tahoilta. Kaupungilla ei kuitenkaan ole suoraan yksinmuuttaneille nuorille suunnattua tukipalvelua.

Lehtisen koulussa Kallion lukiossa toimii ryhmä, joka tukee yksinmuuttaneita alaikäisiä nuoria. Lukiolaiset tapasivat ennen muutaman kerran ennen lukuvuoden alkua ja tutustuivat

yhdessä kaupunkiin. Ryhmä on tavannut myös kouluvuoden alun jälkeenkin pariin otteeseen.

– Se on ihan älyttömän hyvä juttu ja koen sen todella hyödylliseksi, Lehtinen kertoo.

Kyseessä on Nuorten ääni -toimituksen juttu, jota ovat Ulrika Hyvärisen kanssa tehneet Vanessa Kovalenko, Noona Nurmela ja Aleksei Pribõlovski.