SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman pitävät tiedotustilaisuuden kello 15 alkaen.
STT kertoi tänään lähteisiinsä nojaten, että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti avustajiaan sekä kansanedustajia kohtaan.
Tuppurainen ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoivat uutista tiedotustilaisuudessa kello 15 alkaen.
MTV Uutiset on paikalla, ja näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä.