Ferrari poisti F1-autonsa turvakaareen kiinnitetyt siivet pelättyään kisan jälkeistä protestia Kiinassa, The Race -sivusto uutisoi.
Ferrarin autossa nähtiin pienet ilmanohjaimet kuljettajaa suojaavan turvakaaren juuressa vielä lauantain sprinttikisassa.
Italialaistalli sai ratkaisun läpi myös teknisestä tarkastuksesta, mutta lopulta siivet katosivat autosta lauantain aikana ennen aika-ajoa.
The Race -sivuston saamien tietojen mukaan Ferrari toimi asiassa aktiivisena osapuolena, sillä tiimi pelkäsi kilpailijoidensa protestia tai Kansainvälisen autoliiton FIA:n puuttumista asiaan kisan jälkeen.
Keskustelut ilmanohjainten sääntöjenmukaisuudesta jatkuvat FIA:n ja Ferrarin välillä. Hyöty ratkaisusta oli kierrosajassa mitattuna minimaalinen, mutta pelko sääntörikkomuksesta sai Ferrarin varovaiseksi.
F1:n tekniset säännöt sallivat rajatusti osien lisäämisen Halo-nimellä tunnettuun turvakaareen, mutta sääntötulkinnan mukaan tämä koskee vain kaaren yläosan poikittaissuuntaista rakennetta.