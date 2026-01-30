Poliisi kertoo Oulun keskustassa eilen illalla tapahtuneesta poliisitehtävästä. Tehtävän seurauksena on otettu kiinni viisi henkilöä epäiltynä ihmiskaupasta ja parituksesta.
Poliisi kertoo saaneensa eilen ilmoituksen hätäkeskukselta naisesta, joka oli hakeutunut turvaan Oulun keskustassa sijaitsevaan elintarvikeliikkeeseen ja pyytänyt apua. Poliisin saapuessa paikalle nainen kertoi, että hänet on pakotettu myymään seksiä oululaisessa kerrostaloasunnossa.
– Poliisi otti torstai-iltana kiinni yhden henkilön. Perjantaina aamupäivällä otettiin ansiokkaan PTR-yhteistyön (Poliisi, Tulli, Raja) avulla kiinni neljä henkilöä, jotka yrittivät poistua maasta, poliisi kertoo.
Asiaa tutkitaan nimikkeillä ihmiskauppa ja paritus.
Kaikki osalliset ovat ulkomaalaisia. Poliisi kertoo, että kuulusteluissa tarvitaan tulkkia, jonka vuoksi tapahtumien tutkinta on hidasta.
