Kramforsin asukkaat ovat järkyttyneitä kaupungissa paljastuneesta paritusepäilystä. Katso lisää videolta!
Kramforsin kaupungissa Ruotsissa tutkitaan tapausta, jossa paikallisen miehen epäillään parittaneen vaimoaan yli sadalle miehelle ympäri Ruotsia.
Asioiden laita alkoi paljastua poliisille, kun viisikymppinen huumekaupasta epäilty nainen kertoi vuosia jatkuneesta toiminnasta poliisille.
Naisen kuusikymppisen aviomiehen epäillään myyneen vaimoaan ainakin 120 ihmiselle ja mainostaneen toimintaa internetissä. Tiistaina monet ruotsalaismediat kertoivat 70–100 epäillystä tekijästä, mutta TV4:n mukaan epäiltyjä olisi yli 120.
Kramforsin asukkaat ovat järkyttyneitä, kertoo TV4, joka on haastatellut paikallisia.
– Tulee huono olo, kun sitä miettii, kertoo Ingalill Sterner.
Syyttäjän mukaan paritus alkoi joulukuussa 2023, ja se on pitänyt sisällään sekä fyysisiä kohtaamisia että online-tapaamisia.