Romanialaiselle paristusringille vankeutta.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut yhden naisen ja neljä miestä vankeuteen muun muassa törkeästä parituksesta ja parituksesta. Yhden tuomio on ehdollinen.



Oikeuden mukaan päätekijöinä oli romanialainen pariskunta. Parituksen kohteena oli 14 Romaniasta Suomeen tuotua naista.



Seksipalveluita myytiin verkossa julkaistujen ilmoitusten kautta. Oikeuden mukaan naisia paritettiin eri puolilla Suomea, mutta rikosten tekopaikaksi on katsottu Helsinki. Rikokset tapahtuivat vuoden 2023 marraskuun ja tämän vuoden lokakuun välisenä aikana.



Parittajille koituneen rikoshyödyn määrä on oikeuden mukaan 270 000 euroa. Tuomitut kiistivät syytteet törkeästä parituksesta.

