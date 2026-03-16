The Wall Street Journalin mukaan yhdysvaltalaisen sairaalalaitevalmistajan Strykeriin kohdistuneen kyberiskun takana oli Iranin vaikutuspiirissä toimiva ryhmä.
Lehden mukaan Iran-mielisten hakkereiden hyökkäys on historian merkittävin sota-ajan kyberisku.
Lääketieteellisen teknologian alalla toimiva Stryker kertoi CNN:lle kyberhyökkäyksen aiheuttaneen laajan häiriön yhtiön toiminnassa.
– Microsoft-ympäristössämme on meneillään maailmanlaajuinen verkkohäiriö kyberhyökkäyksen seurauksena, kansainvälisesti toimiva yritys kertoi CNN:lle.
Iskun tekijäksi ilmoittautui torstaina Handala-niminen ryhmä, joka kertoi Telegram-viestipalvelussa kyberiskun olleen kosto iranilaiseen tyttökouluun osuneesta ohjuksesta, jonka uskotaan olevan Yhdysvaltojen ampuma.
Handala-ryhmän uskotaan olevan yhteydessä Iranin tiedustelu- ja kyberturvallisuusministeriöön.
Vaikutukset vielä hämärän peitossa
CNN:n mukaan kyberhyökkäys kohdistui myös Strykerin Irlannissa sijaitseviin tiloihin ja niiden laitteisiin. Stryker palvelee maailmanlaajuisesti jopa yli 150 miljoonaa potilasta.
On toistaiseksi epäselvää, millaisia välittömiä vaikutuksia kyberiskuilla oli sairaalalaitteiden toimittamiseen yhdysvaltalaisille sairaaloille. Terveydenhuoltoalan kyberturvallisuusjohtajat kertoivat olevansa valppaina mahdollisten vaikutusten varalta lähitulevaisuudessa.
Monet sairaalat pohtivatkin nyt, että pitäisikö niiden irrottaa Strykerin laitteet järjestelmistään. CNN kertoo erään terveydenhuoltoalan kyberturvallisuusjohtajan ilmaisseen huolensa asiasta.
– Strykerin on astuttava esiin, sillä sairaalat joutuvat nyt päättämään Strykerin laitteiden käytöstä.