Jääkiekon World Cup 2028 pelataan kolmella paikkakunnalla. Turnaus rantautuu myös Eurooppaan muttei Suomeen.

NHL:n ja sen pelaajayhdistyksen NHLPA:n järjestämä jääkiekon maajoukkueturnaus World Cup pelataan helmikuussa 2028 Tshekin Prahassa ja Kanadan Edmontonissa sekä Calgaryssa, tuoreessa tiedotteessa kerrotaan.

Tampere ja Nokia Arena ilmoittivat viime vuonna hakevansa World Cupin järjestämisoikeutta, mutta Suomessa maailman parhaiden jääkiekkoilijoiden maajoukkueturnausta ei nähdä.

World Cupissa kahdeksan maata jaetaan kahteen lohkoon. Osallistujamaita ei ole vielä julkaistu.

Calgary ja Praha isännöivät kuitenkin kumpikin seitsemää ottelua, joihin kuuluvat kuusi lohkomatsia ja yksi pudotuspeli kummassakin kaupungissa. Kaksi välieräottelua ja finaali pelataan puolestaan Edmontonissa.

– Kansainvälisessä urheilussa ei ole turnausta, joka vastaisi jääkiekon parhaiden pelaajien turnauksissa nähtävää intohimoa, taitoa ja jännitystä, jota he osoittavat omaa kotimaataan edustaessaan. Viime vuoden 4 Nations Face-Off ja tuoreet talviolympialaiset olivat vain viimeisimmät esimerkit tästä, NHL:n komissaari sanoi.