Paritusringin johtamisesta syytetty pariskunta sai syyttäjän mukaan rikoshyödystä lähes 265 000 euroa.

Syyttäjä vaatii viidelle paritusringin pyörittämisestä epäillylle ihmiselle rangaistuksia törkeästä parituksesta. Asian käsittely alkoi perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan romanialainen pariskunta johti ryhmää, joka järjesti ainakin 14 seksityötä tekevää naista Romaniasta Suomeen. Pariskunnan nainen teki seksityötä myös itse.

– Paritustoimintaa on harjoitettu ympäri Suomea, toiminnan painottuessa Tampereelle, jonka lisäksi toimintaa on ollut ainakin Turussa, Vaasassa, Oulussa, Rovaniemellä, Porissa ja Seinäjoella, kirjoitetaan haastehakemuksessa.

Syyttäjän mukaan paritusringin jäsenet osallistuivat kukin osaltaan naisten rekrytointiin, kuljettamiseen ja markkinointiin. Syyttäjän mukaan yksi epäillyistä rekrytoi myös tyttöystävänsä tekemään seksityötä Suomessa.

Törkeän parituksen syyttäjä katsoo kestäneen marraskuusta 2023 lokakuuhun 2025 eri puolilla Suomea.

Paritusringin pyörittämisestä syytetylle pariskunnalle syyttäjä vaatii vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistuksia. Kahdelle muulle syytetylle syyttäjä vaatii kahden vuoden vankeusrangaistusta ja yhdelle yhdeksän kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Kaikki syytetyt kiistävät oikeudelle toimittamissaan ennakkovastauksissa syyllistyneensä törkeään paritukseen.

Hoitivat viestittelyn uhrien puolesta

Syyttäjä katsoo paritusringin jäsenten markkinoineen paritettujen naisten tarjoamia maksullisia palveluita laatimalla näiden puolesta ilmoituksia seksipalveluihin erikoistuneella sivustolla.

– Kuvien ja tekstien perusteella ilmoituksissa on tarjottu erilaisia seksuaalipalveluja ja seksuaaliseen kanssakäymiseen läheisesti liittyviä muita palveluja. Ilmoituksissa on ollut myös tieto ajankohdasta ja kaupungista, kirjoitetaan haastehakemuksessa.

Syytetyillä oli syyttäjän mukaan matkapuhelimia, joilla he viestittelivät verkkosivujen ilmoitusten perusteella yhteyttä ottaneiden seksipalveluiden ostajien kanssa. Syytetyt sopivat naisten ja ostajien tapaamisten ajasta sekä paikasta.

Haastehakemuksen mukaan paritusringin jäsenet perivät parittamisen kohteena olleilta seksityöntekijöiltä palkkioita.

Poliisin laskelmien mukaan seksityöntekijöiden kokonaisansio on ollut yli 866 000 euroa, josta paritusrinkiä pyörittäneiden osuus on ollut runsaat 341 000 euroa. Paritusringin johtamisesta syytetty pariskunta sai syyttäjän mukaan rikoshyödystä ylivoimaisesti suurimman osan, lähes 265 000 euroa.