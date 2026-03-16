Monella nuorella on pian edessään tauko opiskelusta ja siirtyminen kesätöihin. Takuusäätiön toimitusjohtajan Juha Pantzarin mukaan, jos nuori asuu kesätöiden ajan pienituloisten vanhempiensa luona, niin parista satasesta voi olla perheelle jo iso apu.

Opiskelija saattaa muuttaa kesäksi takaisin vanhempiensa luokse kotikonnuilleen tienaamaan rahaa kesätöillä. Näin ollen kuluihin osallistuminen voi nousta monessa perheessä keskustelunaiheeksi.

Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar on sitä mieltä, että nuoren kuluihin osallistumiseen vaikuttaa moni seikka, kuten perheen taloudellinen tilanne ja opiskelijan kesätöistä saatujen tulojen suuruus.

– Jos nyt puhutaan vaikka kaupunkien kahden viikon kesätyöseteleistä, joissa pääset kokeilemaan jotakin kahdeksi viikoksi, niin tuskin sellaisesta tarvitsisi lähteä maksamaan mitään.

– Mutta, jos puhutaan vaikka yliopistossa opiskelevan aikuisen tulosta kesätöihin kotipaikkakunnalleen, ja hän asuu kotona, niin sitä voisi harkita, Pantzar pohtii Viiden jälkeen -ohjelmassa, Pantzar kertoo.

Jos nuori saa käteen 1 600 euroa kuukaudessa ja vanhemmat ovat pienituloisia, niin Pantzar ajattelee, että pienestäkin summasta voi olla jo hyötyä.

– Tuo palkka on nettotulona sen suuruinen, mitä aikuinenkin voi pienituloisena saada. Toki pitää ottaa huomioon perheen muu varallisuus, mutta pienipalkkaisissa talouksissa voisin kuvitella, että jostakin satasesta tai kahdesta voisi olla hyötyä, Pantzar pohtii.

– Tietysti, jos nuoren täytyy säästää kesätyötuloista talvea varten, niin voi olla järkevämpää katsoa kokonaisuutta sitä kautta, eikä nuoren näin ollen tarvitsisi maksaa perheelleen mitään kesän aikana, hän jatkaa.

Pantzarin mukaan nuorelle on kuitenkin hyvä tähdentää, ettei saatu nettopalkka tule automaattisesti olemaan täysin itsen käytettävissä.

– Siitä menee automaattisesti osuus vuokraan, ruokaan, puhelimeen, eikä kaikkea voi käyttää mielitekoihin.

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka edistää ihmisten talousosaamista, tukee talousvaikeuksissa ja vaikuttaa rakenteisiin.