Mies huijasi naisen kuvittelemaan heidän olevan parisuhteessa.

Kolmikymppinen mies käytti hyväkseen kehitysvammaisen naisen tilaa tienatakseen tällä rahaa. Keinot olivat alhaiset.

Rikokset tapahtuivat vuosina 2017 ja 2018.

Mies oli väärää henkilöllisyyttä käyttäen tutustunut uhriinsa ja huijannut tämän lainaamaan hänelle kymmeniä tuhansia euroja. Hänellä ei oikeasti ollut aikomustakaan palauttaa rahoja.

Mies oli saanut uhrin uskomaan, että he ovat seurustelusuhteessa ja rakentavat yhteistä tulevaisuutta. Rahat hän oli huijannut sepittämällä tarinan veroveloista ja perintöasioiden hoitamisen kustannuksista. Hänellä ei kuitenkaan ollut aikomustakaan palauttaa mainittuja varoja.

Mies oli saanut uhrin luovuttamaan hänelle lähes kaikki varansa niin, etteivät tämän varat olisi enää riittäneet edes toimeentulon kannalta välttämättömiin menoihin. Syyttäjän mukaan teossa oli hyödynnetty uhrin puutteellisia elämänhallinnan taitoja ja lievää kehitysvammaa.

Sai uhrin myymään seksiä – vei rahat

Mies oli käyttänyt hyväksi uhrin tilaa myös siten, että oli saanut tämän myymään seksiä. Mies oli saanut uhrin uskomaan, että toimiminen prostituoituna edistäisi heidän yhteistä tulevaisuuttaan, uhrin kuvittelemaa parisuhdetta sekä sen taloudellista tilannetta.

Mies sai uhrin tekemään seksikauppaa asunnoissaan ja eri paikkakunnilla sijaitsevissa hotelleissa. Mies oli tehnyt uhrista ilmoituksen seksinmyyntisivustolle ja myös kuljettanut tätä paikkakunnalta toiselle. Kun seksuaalipalveluiden myynti paljastui eräässä hotellissa ja uhria pyydettiin poistumaan hotellista, siirsi mies tämän jatkamaan toimintaa toiseen hotelliin.

Toiminnan mittakaavasta kertonee se, että eräänä kesänä uhri asui toisella paikkakunnalla kaksi viikkoa myyden seksuaalipalveluita kahdessa eri hotellissa.

Kaikki seksuaalipalveluilla hankitut rahat päätyivät miehelle.