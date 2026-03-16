Helsingin poliisin julkaisema video aiheutti keskustelun siitä, oliko kolari autoilijan vai pyöräilijän syytä. Katso video yltä.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein julkaisi hiljattain videon, joka herättää kysymyksiä.
Ylikomisarion X:ssä julkaisemalla videolla autoilija kääntyy suoraan ajavan pyöräilijän eteen Mechelininkadulla Helsingissä.
– Kääntyvän auton kuljettaja väistää pyöräilijää! päivityksessä lukee.
Tuomio on herättänyt kysymyksiä kommentoijien keskuudessa. Miksi autotien laidassa ajanut pyöräilijä yritti ohittaa risteysalueella oikealta puolelta, monet kommentoijista kysyvät.
Vastauksia saa hakea videon lisäksi Googlen karttapalvelusta, sillä tiemerkinnät olivat videon kuvaushetkellä joko kuluneet tai kuran peitossa paikassa, jossa kolari tapahtui.