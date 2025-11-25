Poliisin suorittamassa esitutkinnassa epäilty törkeän parituksen kokonaisuus on tapahtunut noin kahden vuoden aikana vuosina 2023–2025.
Helsingin poliisilaitoksen valtakunnallinen ihmiskaupparikostutkintaryhmä kertoo saaneensa valmiiksi törkeän paritusrikostutkinnan, joka koskee romanialaista paritusorganisaatiota, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Kokonaisuus on tapahtunut pääasiassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yksi keskeinen tekopaikka on ollut Tampere. Tapausta on tarkoitus käsitellä Pirkanmaan käräjäoikeudessa joulukuussa. Viiden epäillyn kiinniotot tehtiin Turussa, Oulussa ja Helsingissä.
Poliisin mukaan viisihenkisen paritusorganisaation toiminta on jatkunut noin kahden vuoden ajan. Epäillyt ovat tutkintavankeudessa.
– Esitutkinnassa on tunnistettu 14 parituksen kohteena ollutta henkilöä, jotka ovat tarjonneet seksipalveluja maksua vastaan. Parittajat ovat ottaneet osuutensa järjestelyistä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sami Isoniemi.
Poliisin mukaan paritusorganisaatio on huolehtinut paritettujen henkilöiden matka - ja majoitusjärjestelyistä, sekä seksinmyynti-ilmoitusten asiakasviestinnästä.
Esitutkinnan perusteella seksinmyynnin kokonaisarvo on ollut lähes miljoona euroa. Parituksen kohteilta olevilta henkilöiltä organisaatio on vienyt yli 300 000 euroa.
Poliisi kertoo takavarikoineensa huomattavan summan rahaa epäiltynä rikoshyötynä, sekä kolme ajoneuvoa rikoksentekovälineenä.