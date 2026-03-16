Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa tutkinnan laivayhtiö Viking Linen viime viikolla paljastuneesta tietomurrosta.
Poliisitutkinnasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Lisäksi Yle kertoo, että tietomurron taustalta olisi paljastumassa kansainvälinen hakkeriryhmä. Asiasta kertoi Ylelle Viking Linen alihankkija, jonka kautta tietomurto tapahtui.
Viking Linen viestinnästä kerrottiin viime viikolla, että tietomurrossa olisi vuotanut pääasiassa asiakkaiden yhteystietoja.
Tietomurto kohdistui tax free -tuotteiden ennakkotilauksia tehneisiin asiakkaisiin. Laivayhtiön mukaan tietomurto ei koske koko asiakasrekisteriä tai matkustajatietoja eikä arkaluonteisia tietoja päässyt vuotamaan.