Poliisi epäilee kolmen miehen raiskanneen naisen Ruotsin-laivalla.
Poliisi on saanut valmiiksi rikostutkinnan epäillystä raiskauksesta viime vuoden lokakuussa.
Rikos tapahtui Viking Grace-aluksesta, joka liikennöi Turun ja Tukholman välillä. Poliisi otti kiinni neljä miestä 19. lokakuuta, kun miehet olivat palaamassa laivalla Ruotsista Suomeen. Heidät pidätettiin 'törkeästä raiskauksesta epäiltyinä.
Esitutkinnan päätyttyä kolmea miestä epäillään törkeästä raiskauksesta.
– Lisäksi yhtä miehistä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta, koska esitutkinnassa ilmeni, että tapahtumia oltiin kuvattu, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Karrento Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.
Laivan henkilökunta otti aamuyöllä yhteyttä Tukholman poliisiin, joka tiedotti tapahtuneesta. Tutkinta siirtyi kuitenkin Lounais-Suomen poliisilaitokselle, koska epäilty rikos tapahtui Suomen aluevesillä.
Asia siirtyy syyteharkintaan tällä viikolla.
Kaikkien asianosaisten on aiemmin kerrottu olevan parikymppisiä ja asuvan Suomessa.