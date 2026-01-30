Huomenta Suomessa puitiin ex-missi Sarah Dzafcen tuoreinta kohua.
MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav perkasivat viihdemaailman tuoreimpia käänteitä perjantaiaamun Huomenta Suomessa. Yksi keskustelunaiheista oli ex-missi Sarah Dzafcea ympäröivän kohun uudet kierrokset.
Dzafce menetti Miss Suomi -kruununsa joulukuussa rasismikohun seurauksena. Kohu ex-missin ympärillä oli jo laantumaan päin, mutta viime viikolla Dzafce sai jälleen osakseen paheksuntaa, tällä kertaa esiintymisestään autopesulan mainosvideolla TikTokissa.
Videolla Dzafce nojaa kyynärpäillään autoon ja pitää käsiään ohimoillaan. Hän valittelee, että häntä "sattuu niin paljon päähän".
Tällä Dzafce viittaa mitä ilmeisimmin kuvaan, josta koko rasismikohu sai alkunsa. Hänestä levisi loppuvuonna otos, jossa hän venyttää silmiään. Kuvan yhteyteen oli kirjoitettu teksti "kiinalaisen kaa syömäs". Kuvan lähdettyä leviämään Dzafce kertoi, että oli kuvanottohetkellä kärsinyt päänsärystä ja yrittänyt lievittää kipua hieromalla ohimoitaan.