Miss Suomen tittelin menettänyt Sarah Dzafce on jälleen kohun silmässä.
Joulukuussa Miss Suomi -kruununsa rasismikohun vuoksi menettäneen Sarah Dzafcen ympärillä kuohuu taas. Nyt ex-missiä kritisoidaan hänen esiintymisestään autopesulan TikTok-videolla.
Videolla Dzafce nojaa kyynärpäillään autoon ja pitää käsiään ohimoillaan. Hänen vieressään toinen henkilö kiillottaa autoa.
Videolla Dzafce valittelee, että häntä "sattuu niin paljon päähän".
– Varo, älä tee tolleen, voit saada potkut, henkilö sanoo käsiinsä nojaavalle Dzafcelle.
– Ainiin, joo, totta, Dzafce sanoo ja alkaa myös kiillottaa autoa.
Videon yhteyteen on kirjoitettu teksti Kohu kestää hetken. Kiilto pidempään.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Dzafce joutui luopumaan tittelistään rasismikohun saattelemana. Päätös tuli sen jälkeen, kun hänestä levisi sosiaalisessa mediassa kuva, jossa hän venyttää silmiään.
– Kiinalaisen kaa syömäs, kuvan yhteyteen kirjoitetussa tekstissä luki.
Lue lisää: Nyt puhuu ex-Miss Suomi Sarah Dzafce: "En halua katua elämässä tekojani"
Kuvan lähdettyä leviämään Dzafce kertoi, että oli kuvanottohetkellä kärsinyt kovasta päänsärystä ja yrittänyt lievittää kipua hieromalla ohimoitaan. Tähän hän viitannee myös autopesulan videolla.
Somessa autopesulan mainosvideo on aiheuttanut närkästystä. Asiaa puidaan muun muassa Jodelissa.
– Ai kauhea, nyt oli jo rimanalitus kyllä!
– Ainakin itsellä menee boikottiin kyseinen lafka, eräs kirjoittaa.
– Pahimman kohun aikaan koin ajoittain sympatiaa henkilöä kohtaan, mutta nyt on viimeisetkin sympatian rippeet kariutuneet, toinen komppaa.