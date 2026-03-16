Mämmi yllättää herkullisen mutakakun raaka-aineena. Tämä maistuu niillekin, jotka eivät normaalisti mämmistä välitä!
Pääsiäinen lähestyy ja erilaiset mämmit ovat jo ilmestyneet kauppoihin.
Koko Suomi leipoo -ohjelmastakin tuttu leivontavaikuttaja Liisa Westerberg vinkkaa herkullisen tavan hyödyntää mämmiä leivonnassa.
Westerbergin mukaan mämmi sopii nimittäin mainiosti valkosuklaisen mutakakun raaka-aineeksi. Mämmin ulkonäkö ja maku jakaa mielipiteet, mutta Westerberg muistuttaa ruokalajilla olevan runsaasti hyviä puolia.
– Yleensä mämmissä ei ole valtavaa määrää sokeria, mutta kuitua on. Mämmihän pitää loistavasti vatsan täytenä.
"Appelsiini on mahtava makupari"
Uskoisitko, että tässä kakussa on käytetty mämmiä?MTV
Leivontaekspertin mämmimutakakku saa makua myös appelsiinista.
– Appelsiini on ihan mahtava makupari mämmille. Se tuo raikkautta!
Lopuksi mämmimutakakku aateloidaan vielä herkullisella mämmivaahdolla, joka sopii myös jälkiruoaksi sellaisenaan.
Lopputulos teki vaikutuksen myös juontaja Joanna Kuvajaan.
– Todella hyvä! Niille, jotka eivät välttämättä tykkää mämmistä niin paljon, niin tämä on ihan mahtava vaihtoehto!