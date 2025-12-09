



Kohu Miss Suomen ympärillä sakenee – kommentointi suljettiin: "Et ole pahoillasi teoistasi, vaan siitä että jäit kiinni" 7:59 Huomenta Suomen vieraina 27. marraskuuta nähtiin Miss Suomi 2025 Sarah Dzafce ja Miss Suomi -kilpailun toiminnanjohtaja Sunneva Sjögren. Julkaistu 24 minuuttia sitten Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Miss Suomi Sarah Dzafce joutui kohun keskelle ja pyysi anteeksi. Lopulta kuitenkin anteeksipyyntöä kritisoitiin epäaidoksi. Miss Suomi Sarah Dzafce joutui hiljattain kohun keskelle, kun somessa alkoi levitä kuva, jossa Dzafce näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Hän venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs". Eilen maanantaina 8. joulukuuta Dzafce otti Instagram-tilillään asiaan kantaa ja pyysi anteeksi. – Ymmärrän täysin, että mun toiminta on herättänyt monissa pahaa mieltä ja olen siitä syvästi pahoillani. Haluan pyytää anteeksi niiltä, joita tämä tilanne on koskettanut henkilökohtaisesti. Se ei ollut mun tarkoitus millään tavalla, Dzafce kirjoittaa. Lue myös: Miss Suomi Sarah Dzafce pyytää anteeksi Miss Suomen anteeksipyyntö-postaukseen on tullut paljon tukea, mutta se on herättänyt voimakasta kritiikkiä niin Instagramin postauksessa kuin myös keskustelupalstoilla.





– Paljon kauniita sanoja, mutta näen vain aika paljon pelkkää puhetta. Miten toi ig business class video kuvastaa tätä viestiäsi? eräs someseuraaja kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

Kyseinen seuraaja viittaa Dzafcen julkaisemaan Tiktok-videoon, jonka Miss Suomi julkaisi rasismikohun jälkeen. Miss Suomi kirjoitti videoon näin: "Jengi heittää meanwhile mä Finnairin bisness luokas." Kyseinen video on jo poistettu.

– Kyseinen video on poistettu, olen pahoillani kaikille ketä tämä on loukannut, Miss Suomi vastaa kommentoijalle.

– Olet poistanut sen vasta paineen alla, kenties missiorganisaation painostuksesta. Et ole pahoillasi teoistasi, vaan siitä että "jäit kiinni", kuten rasismikohussakin. Ei yllätä, someseuraaja vastaa Miss Suomelle.

Lopulta postauksen kommentointia rajoitettiin, eikä siihen pysty enää kommentoimaan mitään. Keskustelu käy kuitenkin kuumana Jodel-sovelluksessa ja osa vaatii jopa Miss Suomen kruunun ottamista pois.

Dzafce julkaisi myös Tiktok-tilillään saman anteeksipyynnön, ja myös siihen on tullut kritiikkiryöppy.

– Jaha tuliko uhkailua tittelin viemisestä, kun nyt näin ääni kellossa muuttu. Ei oo kyllä aito anteeksipyyntö tämä, eräs someseuraaja kirjoittaa.

– Vähän tulee valitettavasti sellainen olo, että tämä ei ihan omasta sydämestä tule vaan enemmänkin pakotettuna.