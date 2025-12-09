Miss Suomi Sarah Dzafce joutui kohun keskelle ja pyysi anteeksi. Lopulta kuitenkin anteeksipyyntöä kritisoitiin epäaidoksi.
Miss Suomi Sarah Dzafce joutui hiljattain kohun keskelle, kun somessa alkoi levitä kuva, jossa Dzafce näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Hän venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".
Eilen maanantaina 8. joulukuuta Dzafce otti Instagram-tilillään asiaan kantaa ja pyysi anteeksi.
– Ymmärrän täysin, että mun toiminta on herättänyt monissa pahaa mieltä ja olen siitä syvästi pahoillani. Haluan pyytää anteeksi niiltä, joita tämä tilanne on koskettanut henkilökohtaisesti. Se ei ollut mun tarkoitus millään tavalla, Dzafce kirjoittaa.
Miss Suomen anteeksipyyntö-postaukseen on tullut paljon tukea, mutta se on herättänyt voimakasta kritiikkiä niin Instagramin postauksessa kuin myös keskustelupalstoilla.