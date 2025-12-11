Silmien vinoon levittäminen on perinteisesti ollut rasistinen ele aasialaisia kohtaan.
Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola on vaihtanut Facebookissa profiilikuvansa otokseen, jossa hän venyttää silmiään vinoon. Kuvatekstinä lukee "Je suis Sarah!"
Aiemmin torstaina Miss Suomi -organisaatio kertoi tiedotustilaisuudessa, että Miss Suomi Sarah Dzafce menettää tittelinsä.
Päätöksen syynä on sosiaalisessa mediassa julkaistu kuva, jossa Dzafce levitti silmiään vinoon ja jonka yhteydessä olleessa tekstissä annettiin ymmärtää hänen esittävän kiinalaista.
Silmien vinoon levittäminen on perinteisesti ollut rasistinen ele aasialaisia kohtaan.
Myöhemmin Dzafce julkaisi kuvan, jonka kuvatekstissä hän vaikutti sivuuttavan rasistisesta eleestä heränneen kritiikin. Sittemmin hän päätyi pyytämään anteeksi toimintaansa.
Eerola kertoo Ylelle, että hän haluaa "antaa suuren tuen Sarah Dzafcelle". Hänen mielestään on naurettavaa, että Dzafce menetti tittelinsä kuvan vuoksi.