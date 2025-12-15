Tara Lehtonen kruunattiin Miss Suomeksi viime viikolla.

Syyskuussa Miss Suomeksi valittu Sarah Dzafce menetti kruununsa rasismikohun seurauksena viime viikolla. Uudeksi Miss Suomeksi kruunattiin ensimmäinen perintöprinsessa Tara Lehtonen.

Lehtonen avautuu, että hän on saanut kruunun siirtymisen jälkeen osakseen paljon negatiivisia kommentteja, viestejä sekä kysymyksiä. Hän on ihmeissään siitä, kuinka helposti ihmiset laittavat ilkeitä ja negatiivisia viestejä.

– Sosiaalisessa mediassa törmää jatkuvasti ajattelemattomiin ja ilkeisiin kommentteihin. Ne saattavat tuntua sivulliselle pieniltä, mutta todellisuudessa ne jättävät jäljen. Ikävät somekommentit ruokkivat epävarmuutta ja murentavat itsevarmuutta, usein ihan huomaamatta.