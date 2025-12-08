– Ymmärrän täysin, että mun toiminta on herättänyt monissa pahaa mieltä ja olen siitä syvästi pahoillani. Haluan pyytää anteeksi niiltä, joita tämä tilanne on koskettanut henkilökohtaisesti. Se ei ollut mun tarkoitus millään tavalla.

Vuoden 2025 Miss Suomi Sarah Dzafce joutui hiljattain kohun keskelle. Sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuva, jossa Dzafce näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Hän venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".

– Vastuu siitä, miten puhun, miten toimin ja miten mun teot voivat vaikuttaa ihmisiin. Tiedän, että mulla on vielä paljon kasvettavaa.