Rasismikohun keskelle joutunut Miss Suomi Sarah Dzafce pyytää anteeksi sosiaalisessa mediassa.
Vuoden 2025 Miss Suomi Sarah Dzafce joutui hiljattain kohun keskelle. Sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuva, jossa Dzafce näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Hän venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".
Dzafce ottaa kohuun kantaa Instagram-tilillään.
– Ymmärrän täysin, että mun toiminta on herättänyt monissa pahaa mieltä ja olen siitä syvästi pahoillani. Haluan pyytää anteeksi niiltä, joita tämä tilanne on koskettanut henkilökohtaisesti. Se ei ollut mun tarkoitus millään tavalla.
Hän kirjoittaa, ettei Miss Suomi ole hänelle vai kruunu vaan myös vastuu.