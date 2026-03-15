Rahavaikuttaja muistuttaa, ettei omasta asunnosta voi myydä nurkkaa, jos rahan tarve yllättää. Siksi kaikkea varallisuutta ei pitäisi laittaa kiinni omaan kotiin.

Taannoin naistenpäivänä Huomenta Suomen lähetyksessä puhuttiin naisista ja rahasta. Naiset ovat edelleen taloudellisesti heikommassa asemassa kuin miehet, ja joka kolmannella naisella ei esimerkiksi ole lainkaan säästöjä.

Mutta voiko kaikki rahat pistää kiinni omistusasuntoon? Onko oma koti hyvä säästö- tai sijoituskohde, jos muuten sijoittaminen onnistu?

– Ei se ideaali ole. Ensinnäkin mielestäni kotia kannattaisi ajatella kotina, koska on tylsää asua jossain semmoisessa paikassa, josta koko ajan miettii, että mihin tämän arvo menee. Se voi olla ahdistavaa silloin, kun asuntojen arvot laskevat, minkä moni on varmaan huomannut, pohtii sijoittaja ja rahavaikuttaja Merja Mähkä.

Ei kaikkia munia samaan koriin

Hajautuksenkaan näkökulmasta kaiken varallisuuden iskeminen asuntoon ei ole hyvä idea.

– Ei saisi olla kaikki munat samassa korissa. Jos kaikki omaisuutesi on siinä asunnossa, niin jos sen asunnon arvo laskee, myös sinun koko varallisuutesi arvo laskee. Osakkeet tai sijoitukset voivat kompensoida sitä asunnon arvon laskua ja pitää tavallaan pinnalla.

Mähkä muistuttaa, ettei omasta kodista voi myöskään äkillisessä rahan tarpeessa myydä palasia.

– Asunnosta ei voi myydä nurkkaa. Että jos tulee joku semmoinen rahan tarve, niin se, että sinulla on muuta varallisuutta, mahdollistaa sen muun varallisuuden purkamisen ja käyttämisen.

Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto muistuttaa myös oleellisesta seikasta, josta on syytä pitää huolta.

– Jos on sellaisessa tilanteessa, että lyhentää tavalla tai toisella sitä yhteistä kotia, niin sitten pitää olla myös se omistussuhde siinä kodissa. Eli pitää muistaa, että paperint on kunnossa sen osalta.

11:37 Raha mahdollistaa valintoja. Haastattelussa sijoittaja ja rahavaikuttaja Merja Mähkä.