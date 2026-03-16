Janne Kataja jakaa munakasohjeensa.
MTV:n ohjelmistakin tuttu juontaja Janne Kataja on myös innokas kotikokki. Katajalta ilmestyi helmikuussa 2026 myös oma Katajan keittiössä -keittokirja (Tammi 2026).
Nyt hyvää ruokaa rakastava juontaja saapui Huomenta Suomen suoraan lähetykseen valmistamaan bravuurimunakkaansa.
Kuohkeutta yllättävällä raaka-aineella
Kyseessä on espanjalaistyylinen munakas, jonka täytteenä käytetään muun muassa keitettyä perunaa.
Yhtenä "salaisena raaka-aineena" Kataja lorautti munakkaansa joukkoon myös hieman vichya.
– Se antaa siihen kuohkeutta ja tuo siihen hieman suolaisuutta, kun tämä on tällainen tuplasuolainen versio, Kataja vinkkasi.
Mitä muita kikkoja Janne Katajalla on munakkaan valmistamiseen? Katso yllä olevalta videolta vinkit ja nappaa ohje: Janne Katajan munakas