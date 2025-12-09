



Helin kirjoittaa Instagram-tilillään, että hänelle misseys on merkinnyt yhteisöllisyyttä, ystävyyttä, ja naisten välistä solidaarisuutta. Hän kuvailee, että kaikki tähtäsivät kohti yhteistä unelmaa ja varsinaista kilpailua ei ollut.

– Tämän vuoden kohut sen sijaan on horjuttanut omaakin uskoa. Korruptio on vesittänyt tärkeimpien kansainvälisten kilpailuiden arvopohjat. En itse lähettäisi kilpailijoita tiettyjen järjestäjien kilpailuihin enää ollenkaan turvallisuus- ja terveyssyistä. Tämä ei ole sitä misseyttä, mitä minä olen edustanut ja puolustanut, Helin kirjoittaa.

Hän ottaa myös kantaa Miss Suomen ympärillä olevaan kohuun.

– Mitä sitten tulee Suomen päähän, uusimman kohun saattelemana mielessä kävi, että sopimusteknisesti ja valintakriteereihin viitaten saattaisi jo olla perusteita siirtää kruunua seuraavalle. En hetkeäkään usko, että alkuperäinen tarkoitus on ollut ketään loukata, mutta reaktio ja itsereflektion puute saadun kritiikin myötä oli se mikä katkaisi kamelin selän. Nuorena tulee sekoiltua, kukapa meistä ei olisi. Uskon et tämä on ollut aika kova koulu nyt julkisuuden varjopuolista sekä vastuusta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.



– Anteeksipyynnöt on vihdoin annettu sekä missin että organisaation puolesta. Asiaa saa kommentoida ja kritisoida, mutta tässä olisi hyvä paikka muistaa ero kritiikin ja vihan välillä. Kritiikistä menee pohja ja sen kirjoittajalta uskottavuus, jos tarkoitusperänä on loukata. Kohun silmässä oleminen on vaikeaa, vaikka syy olisikin oma, Helin päättää pitkän kirjoituksensa.

Vuoden 2024 Miss Suomi Matilda Wirtavuori on kommentoinut Helinin postausta kolmella aplodit-emojilla.

Kohu alkoi siitä, kun somessa alkoi levitä viime viikolla kuva, jossa Dzafce näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Hän venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".

Muutama päivä kohukuvan leviämisen jälkeen eli juuri ennen itsenäisyyspäivää Dzafce lähti lomalle ja hän julkaisi lentokoneesta Tiktok-tililleen videon, jonka yhteyteen kirjoitti näin: ”Jengi heittää meanwhile mä Finnairin bisness luokas.” Kyseinen video on jo poistettu.

Eilen maanantaina 8. joulukuuta Dzafce otti asiaan kantaa Instagram-tilillään ja pyysi anteeksi.

– Ymmärrän täysin, että mun toiminta on herättänyt monissa pahaa mieltä ja olen siitä syvästi pahoillani. Haluan pyytää anteeksi niiltä, joita tämä tilanne on koskettanut henkilökohtaisesti. Se ei ollut mun tarkoitus millään tavalla, Dzafce aloittaa kirjoituksen.

Anteeksipyyntö-postaukseen on tullut paljon tukea, mutta se on herättänyt voimakasta kritiikkiä niin Instagramin postauksessa kuin myös keskustelupalstoilla.

– Paljon kauniita sanoja, mutta näen vain aika paljon pelkkää puhetta. Miten toi ig business class video kuvastaa tätä viestiäsi? eräs someseuraaja kirjoittaa.

– Kyseinen video on poistettu, olen pahoillani kaikille ketä tämä on loukannut, Miss Suomi vastaa kommentoijalle.

– Olet poistanut sen vasta paineen alla, kenties missiorganisaation painostuksesta. Et ole pahoillasi teoistasi, vaan siitä että "jäit kiinni", kuten rasismikohussakin. Ei yllätä, someseuraaja vastaa Miss Suomelle.