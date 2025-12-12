Purralta kysyttiin, antaako hän tukensa perussuomalaisten kansanedustajien julkaisemille silmänvääntökuville.
Useat perusuomalaiset poliitikot ovat julkaisseet kuvia silmien venyttelystä reaktiona Miss Suomi-tittelin menettäneen Sarah Dzafcen tapaukseen.
Dzafce joutui eilen luopumaan tittelistään ja kruunustaan rasismikohun saattelemana. Kohu alkoi, kun Dzafcesta alkoi joulukuun alussa levitä kuva, jossa hän tekee rasistiseksi mielletyn eleen. Dzafce venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kommentoi asiaa tänään Teams-infossaan, jossa käsiteltiin julkista taloutta ja Suomen liiallista alijäämää.
Iltalehden toimittaja kysyi Purralta, antaako hän täyden tukensa silmänvääntökuvia julkaisseille kansanedustajille, kuten perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.