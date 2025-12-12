Dzafce joutui eilen luopumaan tittelistään ja kruunustaan rasismikohun saattelemana. Kohu alkoi, kun Dzafcesta alkoi joulukuun alussa levitä kuva, jossa hän tekee rasistiseksi mielletyn eleen. Dzafce venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".

X:ssä

, että Eerolan toiminnalla on hänen täysi tukensa.

– Varmasti yksi asia on se, että he haluavat puolustaa tämän kohun keskelle joutunutta henkilöä, eli tässä tapauksessa Miss Suomea, joka joutui eroamaan tämän Instagram-päivityksen takia siitä huolimatta, että hän oli pyytänyt anteeksi ja todennut, ettei hänellä ole minkäänlaista rasismiin liittyvää kannatuspohjaa.