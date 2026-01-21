Vihreiden eduskuntaryhmä esittää, että jokaiselle viisivuotiaalle tulisi automaattisesti osoittaa paikka varhaiskasvatuksessa.
Vihreiden esityksen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja nostaa viisivuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatuksessa kohti sataa prosenttia.
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön viime viikolla julkaisemaan raporttiin, jonka mukaan kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta ei kaventanut lasten oppimiseroja toivotulla tavalla.
– Johtopäätöksemme on se, että kaksivuotisen eskarin sijaan juuri nyt tarvitaan vaikuttavia täsmätoimia viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen vahvistamiseen ja koulutusasteiden välisiin siirtymiin, Hyrkkö sanoo tiedotteessa.
Ministeriön raportista käy ilmi, että osassa kuntia ei ole lainkaan varhaiskasvatuksen erityisopettajia.
– Ryhmiin tarvitaan pysyviä aikuisia sekä lisää kieli-, kulttuuri- ja erityisopettajia, Hyrkkö sanoo.
Vihreät ehdottaa, että viime vaalikaudella pilotoidun joustavan esi- ja alkuopetuskokeilun parhaiden käytäntöjen pohjalta käynnistettäisiin nyt laajempi kokeilu.
Peruskoululaisille kolme kirjaa vuodessa
Vihreiden eduskuntaryhmä otti kaksipäiväisen talvikokouksensa päätteeksi kantaa koulutuskysymyksiin myös laajemmin.
Oppositiopuolue haluaisi muun muassa parantaa peruskoululaisten lukutaitoa ja valmiuksia jatko-opintoihin lisäämällä kouluihin painettuja kirjoja.
– Esitämme kunnille ja kouluille suunnattua tukea painettujen koulukirjojen hankintaan, jolla jokainen peruskoululainen saa kolme kirjaa lisää lukuvuodessa ja koulukirjastojen valikoima paranee, sanoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu tiedotteessa.
Hänen mukaansa vastaavasta tuesta on Ruotsissa hyviä kokemuksia.
Moni opettaja haluaisi vihreiden mukaan suosia painettuja materiaaleja nykyistä enemmän. Asiaa hankaloittaa kuntien vaihteleva taloustilanne ja poliittisten päättäjien tekemät päätökset.
