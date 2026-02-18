



Helsingillä huolestuttavia suunnitelmia: "Oppilaat kärsivät" 1:48 Katso uutisjuttu aiheesta: Useat tahot pelkäävät oppilaiden kärsivän erityisopettajien siirtelystä. Julkaistu 59 minuuttia sitten

Useat tahot ovat huolissaan Helsingin kaupungin suunnitelmista siirtää ainakin 14 erityisopettajaa uusiin tehtäviin. Siirtoja on perusteltu viime vuonna päivitetyillä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksilla, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö ei siirtoihin velvoita. Opettajat, vanhemmat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Kehitysvammaliitto pelkäävät oppilaiden kärsivän erityisopettajien siirtelystä. MTV Uutisten saamien tietojen mukaan myös Lahdessa valmistellaan vastaavia opettajasiirtoja. – Tällä hetkellä meillä on varmasti tiedossa vain Helsinki ja Lahti, jossa ollaan tekemässä virkasiirtoja. OAJ on selvittänyt muista suurista kaupungeista tilannetta, mutta emme ole vielä saaneet mistään varmistusta, onko tällaisia virkasiirtoja suunnitelmissa, OAJ:sta kerrotaan MTV Uutisille. "Oppilaat kärsivät" Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa pelottaa, että tutun erityisluokanopettajan siirto vaikuttaisi lapsen koulumenestykseen. Hänen lapsellaan on haaste tuottaa puhetta.



– Suuri pelko siinä, kun tulee uusi opettaja, on, että hänellä ei voi mitenkään olla sitä tietämystä lapsesta, joka nykyisellä opettajalla on. Oman lapseni kohdalla käy varmasti niin, että hän tulee väärinymmärretyksi pitkän aikaa, sanoo.

Irena Pirhonen

Pirhosen lapsella on ollut sama opettaja neljän vuoden ajan.

Myös Kehitysvammaliitto on ilmaissut huolen opettajien siirtelystä. Liitto toivoo, että virassa olevien lievästi kehitysvammaisia oppilaita opettavien erityisopettajien annetaan jatkaa työtään ja uusia kelpoisuusehtoja sovelletaan vain uusien erityisopettajien rekrytoinnissa.

– Kehitysvammaiset oppilaat kärsivät erityisopettajien siirtelystä Helsingissä, liitto kirjoittaa nettisivuillaan.

Liiton mukaan erityisopettajien siirtely vaarantaa lasten oikeuden oppimiseen ja olisi resurssien tuhlaamista.

– Siinä menetettäisiin vuosien ammattitaito kehitysvammaisten oppilaiden opettamisessa, kirjoituksessa painotetaan.

"Keskiössä opetusjärjestelyt"

Opettajasiirtoihin liittyvä prosessi on Helsingin perusopetusjohtajan mukaan edelleen kesken. Mahdolliset muutokset tulisivat voimaan ensi elokuusta alkaen.



– Kaikki ovat edelleen kelpoisia erityisopettajan virkaan tai tehtävään, mutta heidän koulutuksensa on asetuksen myötä tarkentunut siihen, että he ovat kelpoisia opettamaan toiminta-alueittain, eivät siis oppiaineittain ja sen johdosta näitä opetusjärjestelyitä on lähdetty tekemään, Helsingin perusopetusjohtaja Ville Raatikainen kertoo MTV Uutisille.

Kaupunki perustelee mahdollisia siirtoja opetusjärjestelyillä.

– Tässä asiassa on kyse enemmän opetusjärjestelyistä, ei niinkään tästä kelpoisuusmuutoksesta. Keskiössä on se, miten (kelpoisuusvaatimuksia) on aiemmin tulkittu, ja miten opetusryhmiä on järjestetty. Tämäntyyppisiä ryhmiä, mihin osa opettajista on tullut myös aikanaan – niin sellaisia ryhmiä meillä ei ole tarkoitus tulevaisuudessa järjestää, hän sanoo.

Toiminta-alueittain järjestettävällä opetuksella tarkoitetaan sellaista, jossa ei opiskella tavallisten oppiaineiden mukaan, vaan opetus jaetaan toiminta-alueisiin.

– Toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen siirrytään vasta, kun oppilas ei oppimiskykyyn vaikuttavan vamman, sairauden tai toimintakyvyn rajoitteen vuoksi eikä ryhmäkohtaisista tukimuodoista ja oppilaskohtaisista tukitoimista tai oppimäärien rajaamisesta huolimatta pysty opiskelemaan oppiaineittain, Opetushallitus linjaa.

"Ei edellytä siirtoja"

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) mukaan kelpoisuusasetuksen muutos ei velvoita tarkastelemaan jo valittujen henkilöiden kelpoisuuksia, eikä edellytä siirtämään heitä uusiin tehtäviin.



Yli 20 vuotta erityisluokanopettajana Helsingissä työskennelleen opettajan mukaan siirtopuheissa on vedottu nimenomaan kelpoisuusvaatimuksiin.



Tämä käy ilmi myös opettajan saamassa kuulemiskutsussa, joka on nähtävillä artikkelin alussa olevalla videolla.



– Ei ole mitään muuta selitystä annettu. Olenhan minä hyvin pettynyt ja surullinen, miten asia on hoidettu, kommentoi siirtouhan alla oleva erityisluokanopettaja Pia Taskinen Paloheinän ala-asteen koulusta.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kritisoi, että kelpoisuusasetuksia tulkitaan kunnissa liian tiukasti ja tämä ei ole lasten edunmukaista.

– Kuntien tiukka tulkinta oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksesta uhkaa heikentää vammaisten ja muiden säännöllistä erityisopettajan opetusta tarvitsevien oppilaiden opetusta, OAJ peräänkuuluttaa nettisivuillaan.

OAJ on samoilla linjoilla OKM:n kanssa, että jo aikaisemmin valittujen opettajien virkasiirrot eivät ole tarpeen.

– Virkasiirtoja ei tarvitse tehdä, jos he ovat jo tähänkin asti antaneet oppiaineittaista erityisluokkaopetusta. Tällöin siis opetuksen järjestäjä on aikoinaan virkavalintoja tehdessään katsonut nämä opettajat kelpoisiksi antamaan myös oppiaineittaista erityisluokkaopetusta, eikä tähän ole tarvetta tehdä muutosta, OAJ huomauttaa.



Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaa nettisivuillaan näin: "Kelpoisuusasetuksen sääntely kehitysvammaisten opettajien kelpoisuudesta täsmennettiin perusopetuslain mukaisesti siten, että viittaus kehitysvammaisiin oppilaisiin poistettiin, ja jatkossa kyse on (perusopetuslain 20 i §:n mukaisesti) toiminta-alueittain järjestettävää opetusta antavan opettajan kelpoisuudesta. Kelpoisuusasetuksen nykyinen (8 § 7 mom.) sääntely vastaa aikaisemmin voimassa ollutta (8 § 5 mom.) sääntelyä kehitysvammaisten oppilaiden opettajien kelpoisuudesta."

