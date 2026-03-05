Neljä lasta pääsi karkaamaan päiväkodin ulkoilualueelta kaksi viikkoa sitten maanantaina, kertoo Iltalehti.
4–5-vuotiaiden ryhmään kuuluvat karkulaiset lähtivät Ilalehden mukaan matkaan Helsingin Malminkartanossa sijaitsevasta Norlandia Pikkupakari -päiväkodista.
Tapauksen huomasivat yksi omaa lastaan hakenut vanhempi sekä lähdössä ollut työntekijä. Heidän mukaansa lapset pujahtivat ulos portista ja juoksivat päiväkodin kulman taakse kohti ajorataa. Portin lukko oli hajonnut.
Norlandia-päiväkotien tapauksesta laatiman raportin mukaan lapset eivät kuitenkaan olleet ajoradalla.
Norlandia-päiväkotien maajohtaja Miia Kollin mukaan lapset olivat sen sijaan pyrkineet leikkipuistoon.
Kollin kertoi Iltalehdelle, että paikalla oli tapahtuma-aikaan riittävä määrä henkilökuntaa. Raportin mukaan yksi työntekijöistä lukitsi portin heti tapauksen jälkeen nippusidetyyppisellä ratkaisulla.
Kollinin mukaan lasten vanhemmille kerrottiin tapahtuneesta heti ja asia on käsitelty vanhempien ja työntekijöiden kanssa sekä päiväkodin sisällä, IL uutisoi.