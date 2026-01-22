Euroopan parlamentti päätti keskiviikkona lähettää Mercosur-kauppasopimuksen EU-tuomioistuimen arvioitavaksi. Niukalla enemmistöllä syntynyt päätös voi aiheuttaa viivettä arvokkaalle kauppasopimukselle, mutta samalla edesauttaa ympäristönsuojelua.

Mercosur-kauppasopimus on EU:n ja Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen kauppasopimus, jonka toivotaan piristävän teollisuuden vientiä Euroopassa.

Kauppasopimus toisi EU:lle lisää kauppakumppaneita tilanteessa, jossa luottamus Yhdysvaltoihin vähintään horjuu.

EU:n parlamentin niukka enemmistö lähetti kauppasopimuksen kuitenkin EU-tuomioistuimen arvioitavaksi, jotta kauppasopimuksen yhteensopivuutta EU:n perussopimusten kanssa tarkistetaan.

Yksi tuomioistuinkäsittelyn kannalla olleista mepeistä oli Ville Niinistö (vihr.), joka selittää ratkaisua ympäristönäkökulmalla.

– Sopimuksessa on niin sanottu rebalansointimekanismi ja sitä valvova välimiesoikeudellinen menettely, jonka avulla latinalaisen Amerikan yritykset voisivat haastaa EU:n oikeuteen korvausvaatimuksilla EU:n tulevista ympäristösääntelyn muutoksista, Niinistö kirjoittaa blogissaan.

– Tällainen menettely on vaarallinen: mikään yksityisoikeudellinen juristiporukka ei voi päättää EU-parlamentin lainsäädäntövallan rajoittamisesta. Se voisi estää tai hidastaa tulevia päätöksiä esimerkiksi uusien terveydelle ja ympäristölle haitallisiksi aineiksi tiedettyjen aineiden kieltämiseksi tai metsäkatoasetuksen tiukentamiseksi, hän jatkaa.

Vihreiden linja saa täystyrmäyksen esimerkiksi sosialidemokraateilta, joiden mukaan ympäristötulkintojen arviointi oikeudessa olisi todettu aiemmin komission puolelta turhaksi. Europarlamentaarikoiden välille sukeutui sanasota Mercosurista.

– Miten ihmeessä vihreät ovat tällaisessa ääriryhmien touhussa mukana? Laidoilta on aina ollut kritiikkiä koko EU-jäsenyyttä vastaan. Nyt EU:n pitäisi olla vahva. Onko tämä, Sofia Virta, Suomen vihreiden kanta tässä ajassa uusiin kauppasopimuksiin, kun Venäjän kauppaa emme halua käydä ja Yhdysvaltojen kauppapolitiikka on vähintäänkin vaihtelevaa, Sdp:n europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natri hämmästelee tiedotteessa.

Ympäristö ja maatalous riskien kohteina

Mercosur-sopimuksen riskeiksi on nostettu luonto- ja metsäkadon paheneminen erityisesti Amazonin alueella, jos Etelä-Amerikassa syntyy painetta lisätä maataloustuotteiden tuotantoa eurooppalaista kysyntää varten.

Maatalouden tarpeita varten on jo pitkään hakattu sademetsää huolestuttavia määriä.

Samalla eurooppalaiset maataloustuottajat ovat huolissaan siitä, että löysemmillä ympäristösäännöillä tuotetut eteläamerikkalaiset maataloustuotteet ajaisivat eurooppalaiset viljelijät entistä suurempaan ahdinkoon halvemmilla hinnoilla.

Mercosur-sopimuksessa on pyritty huomioimaan luonto- ja metsäkatokysymykset, mutta valvonta jää Brasilialle, Argentiinalle, Paraguaylle ja Uruguaylle.

– On tärkeää, että esimerkiksi Amazonin sademetsän tuhoa edistäviä naudanlihatuotteita tai hormonipumpattuja lihatuotteita ei tule Eurooppaan. Tämä on tärkeä kysymys myös oman maataloutemme tulevaisuuden kannalta, Niinistö mainitsee.

Esimerkiksi Ranskassa maanviljelijät ovat olleet kauhuissaan Mercosur-sopimuksesta, mutta puolestaan Saksa odottaa sopimuksen tuovan teollisuudelle lisää vientimahdollisuuksia.

Viivettä kuukausia tai vuosia?

Kauppasopimuksen käsittely EU:n tuomioistuimessa voi kestää pisimillään pari vuotta. Nopeimmillaan käsittely veisi kuukausia. Tuomioistuimen käsittelyn jälkeen kauppasopimus palaa EU:n parlamentin käsiin.

Monet maltillisen oikeiston, keskustan ja sosialidemokraattien mepeistä eli europarlamentaarikoista ovat olleet pöyristyneitä siitä, että EU:lle arvokas kauppasopimus voi viivästyä. Pelkona on myös se, että EU:n uskottavuus kauppakumppanina koki kolauksen.

– Käsittämätöntä miten suomalaiset mepit äärilaidoilta vasemmalta ja oikealta löysivät toisensa eivätkä laittaneet Euroopan ja Suomen etua edelle. Eurooppa tarvitsee tällä hetkellä kumppaneita pyristellessään irti Kiinan ja Yhdysvaltain ikeestä, meppi Aura Salla (kok.) harmittelee tiedotteessa.

– Vain kymmenen äänen erolla parlamentti teki surkean päätöksen Mercosur-sopimuksen viivyttämiseksi. Tätä ei voi kannattaa. Juuri nyt, Trumpin epävakauden keskellä, EU olisi tarvinnut vahvaa yhtenäisyyttä, uusia kumppanuuksia ja vipuvartta kilpailukyvylle, totesi puolestaan meppi Eero Heinäluoma (sd.) viestipalvelu X:ssä.

Ville Niinistön mukaan viivettä ei välttämättä synny.

– EU-tuomioistuimen kannan pyytäminen ei itsessään merkitse sopimuksen viivästymistä tai hylkäämistä. Komissio ja ministerineuvosto voivat väliaikaisesti toimeenpanna sopimuksen ennen parlamentin ratifiointia. Pidän tätä perusteltuna, koska tuomioistuimen käsittelyn pituudesta ei ole varmuutta, Niinistö kirjoittaa.

Myös Niinistö sanoo kannattavansa Mercosur-sopimusta, kunhan tuomioistuimen kanta ehkäisee riskejä ympäristölainsäädännölle haitallisista oikeusprosesseista.