Suden jolkottelu tallentui pihakameroihin Salossa keskellä kirkasta päivää juuri ennen vuodenvaihdetta. Metsästyksen alettua niitä ammuttiin kaupungin alueella nopeasti neljä.

Salolaisen Keijo Kuisman naapuri Pekka lähetti Kuismalle videon, jossa susi etenee määrätietoisesti tämän pihan ohi maanantaina 29.12. puolenpäivän aikaan.

Kuisma päätti tarkistaa oman pihakameransa. Sama susi oli taltioitunut myös hänen nauhalleen.

– Ihan keskellä päivää, kymmentä vaille yksi. Kyllä se jolkotti ihan kylälle asti, Märynummen asuinalueella asuva Kuisma kertoo.

Kyseisellä asuinalueella susihavainnot eivät ole harvinaisia.

– Melkein kaikki täällä samalla kadulla asuvat naapurit ovat joskus sutta vastaan kävelleet, Kuisma sanoo.

Kiintiö täyttyi hetkessä

Pihakameroille tallentunut susi kuvattiin vain muutamia päiviä ennen kiintiömetsästyksen alkamista.

Vuodenvaihteessa voimaan tullut lakimuutos poisti susien ympärivuotisen rauhoituksen ja toi tilalle alueelliset metsästyskiintiöt. Vuoden 2026 alusta lähtien eri alueille on määritelty tarkat määrät, kuinka monta sutta voidaan metsästää.

Kuisman asuinalue kuuluu Aura–Paimio-alueeseen, jossa 13 suden metsästyskiintiö täyttyi jo kolmen päivän jälkeen, käy ilmi Suomen riistakeskuksen kokoamista tiedoista.

Neljä susista ammuttiin Kuisman kotikaupunki Salossa: kolme sutta vuoden toisena päivänä ja yksi kolmantena. Kaksi susista oli uroksia ja kaksi naaraita.

– Täytyy sanoa, että aika nopeaan tahtiin kaatoivat sudet, Kuisma kommentoi.

Riistapäällikkö yllättyi vauhdista

Varsinais-Suomen Riistakeskuksen vastaava riistapäällikkö Jörgen Hermansson kertoo MTV Uutisille, että on mahdotonta tietää, onko videolle tallentunut susi yksi kaadetuista.

Myös Hermansson yllättyi, kuinka nopeasti kiintiö tuli täyteen.

– Yllättävän nopeasti tuli täyteen. Olosuhteet olivat erinomaiset. Odotin pidempää aikaa.

Hyvillä olosuhteilla riistapäällikkö tarkoittaa, että on ollut paljon lunta, minkä ansiosta sudet pystytään paikantamaan heti aamusta.

Kuismalla ei ole mitään susia vastaan, mutta hänen mielestään tuore kiintiömetsästyslaki on tervetullut.

– Tiedän ettei se ole kaikkien mielestä. On ollut aikamoistakin sanaharkkaakin välillä, mutta en siitä minä ole piitannut, hän sanoo.

– Tämmöistä tämä on, mutta luonnonelukoitahan ne ovat.

Jo lähes puolet tämän vuoden sallitusta susimäärästä oli kaadettu myöhään lauantai-iltana. Tänä vuonna susia on kaadettu yhteensä 51.

Mitä Kuisman ja naapurinsa Pekan pihakameroihin tallentui keskellä päivää? Katso video jutun ylälaidasta.