Italiassa tutkitaan talviolympialaisten tiimoilta tapahtuneita sabotaasitapauksia.

Viime päivinä Italiassa on havaittu kaksi suurta sabotaasitapausta uudella Abbadia-rautatiellä.

Rautatie rakennettiin pääasiassa olympialaisia varten, ja se on toiminut tärkeänä yhteytenä Milanon ja olympialaispaikkakuntien Livignon ja Bormion välillä. Sabotaasitapauksista uutisoi Expressen.

Ensimmäinen isku tapahtui Bolognassa. Toinen isku tapahtui Valtellinassa, joka on tärkeä liikenteen solmukohta Livignoon ja Bormioon.

Valtellinan hyökkäys vahingoitti rautatien johtoja. Italian poliisin kerrotaan löytäneen polttopulloja tapahtumapaikalta. Raiteiden vierestä on löydetty myös tyhjä astia, joka on sisältänyt palavaa nestettä.

Italian sisäministeri Matteo Piantedosi sanoi tänään pelkäävänsä, että sabotaasitapaukset eivät kokonaan lopu olympialaisten jälkeenkään.

Milanon syyttäjäviranomaiset ovat aloittaneet tutkimuksen rautatien sabotaasista.