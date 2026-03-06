Amiraalin mukaan alus oli toisen maailmansodan lentotukialuksen kokoinen.
Yhdysvaltain asevoimien Central Command -komentokeskus julkaisi perjantaina viestipalvelu X:ssä videon, jossa sen mukaan näkyy isku Iranin lennokkitukialukseen.
– Yhdysvaltain joukot eivät pidättäydy tehtävässään upottaa koko Iranin laivastoa. Tänään iranilaiseen lennokkitukialukseen, joka on suunnilleen toisen maailmansodan aikaisen lentotukialuksen kokoinen, iskettiin, ja se on nyt tulessa, videon saatetekstissä kirjoitettiin.
Videolla näkyy, kuinka alus saa ensin osuman keulaan ja hetken päästä myös perään. Videon voit katsoa jutun alusta.
Myös Yhdysvaltain amiraali Brad Cooper sanoi eilen, että Yhdysvallat iski kyseisen tyyppiseen alukseen, uutistoimisto Reuters kertoo.
– Iskumme Iranin laivastoa vastaan ovat voimistuneet. Olette ehkä kuulleet presidentin sanoneen hetki sitten, että olemme upottaneet tai tuhonneet 24 alusta. Se piti paikkansa sillä hetkellä. Nyt lukema on yli 30 alusta. Muutama tunti sitten iskimme iranilaiseen lennokkitukialukseen, joka on kooltaan suunnilleen toisen maailmansodan lentotukialuksen kokoinen, Cooper sanoi.
Keskiviikkona Yhdysvaltojen sukellusvene upotti Iranin laivaston IRIS Dena -fregatin noin 40 kilometrin päässä Sri Lankan etelärannikosta.
Iskussa kuoli viranomaislähteiden mukaan liki 90 ihmistä. Laivassa oli noin 180 hengen miehistö. Ennen aluksen uppoamista laivan miehistö oli ehtinyt lähettää hätäkutsun.