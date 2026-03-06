New York Timesin keräämien todisteiden perusteella koulua vahingoittanut isku tapahtui samaan aikaan kuin iskut viereiseen Iranin vallankumouskaartin tukikohtaan.
Iranilaiseen tyttökouluun lauantaina osunut tuhoisa isku näyttää olleen osa Yhdysvaltain hyökkäystä viereiseen laivastotukikohtaan, kertoo New York Times.
Lehti perustaa arvionsa muun muassa tilaamiinsa uusiin satelliittikuviin, sosiaalisen median julkaisuihin ja verifioituihin videoihin. Niiden perusteella koulua vahingoittanut isku tapahtui samaan aikaan kuin iskut Iranin vallankumouskaartin tukikohtaan sen vieressä.
Tyttökoulu ja vallankumouskaartin tukikohta sijaitsevat Minabin alueella Iranin eteläosassa. Yhdysvaltojen asevoimien edustaja on julkisesti kertonut, että Yhdysvaltain joukot tekivät tuolloin iskuja kyseisellä alueella.
Lue myös: MTV Seuraa Lähi-idän tilannetta
Uutistoimisto Reuters puolestaan kertoo lähteidensä perusteella Yhdysvaltojen asevoimien tutkijoiden pitävän todennäköisenä, että yhdysvaltalaisjoukot olivat vastuussa iskusta. Yhdysvallat on aiemmin kertonut tutkivansa tapausta. Reutersin kaksi lähdettä kertovat, ettei tutkinnassa ole vielä tehty lopullisia johtopäätöksiä.
YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk kehotti perjantaina Yhdysvaltoja etenemään nopeasti iskua koskevassa tutkinnassaan.
– Se, mitä me olemme pyytäneet, on tietenkin nopea, avoin ja puolueeton tutkimus, josta Yhdysvallat on ymmärtääksemme ilmoittanut, Türk sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.
Türk painotti myös tilivelvollisuutta sekä hyvitystä uhreille.
Tyttökouluun osuneessa iskussa kuoli iranilaisviranomaisten mukaan ainakin 175 ihmistä, joista suuri osa oli lapsia. Lukuja ei ole kyetty riippumattomasti vahvistamaan.
Koulurakennus aiemmin osa tukikohtaa
New York Timesin haastattelema kansallisen turvallisuuden analyytikko Wes J. Bryant pitää todennäköisimpänä selityksenä tapahtuneelle, että yhdysvaltalaisjoukot iskivät kohteeseen tajuamatta, että sisällä voi olla suuri määrä siviilejä.
Lehden tarkastelemien vanhojen satelliittikuvien perusteella nykyinen koulurakennus on aiemmin ollut osa laivastotukikohtaa. Syyskuuhun 2016 mennessä koulu oli kuitenkin aidattu tukikohdan ulkopuolelle. Julkisissa satelliittikuvissa on tämän jälkeen näkynyt koulualueeseen viittaavia osia, esimerkiksi urheilukenttä.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin viime viikonloppuna. Iran on tehnyt vastaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä.
Mikään osapuoli ei toistaiseksi ole ilmoittautunut kouluiskun tekijäksi.