Lounais-Suomen poliisi on antanut päätöksen eläimen karkotustoimista.

Seurasiko susi peuran hajua tielle?

– Olen nähnyt suden kolmesti 1,5 vuoden aikana, lähimmän vain muutamien metrien päästä. Joka kerta kyse on ollut yksittäisestä sudesta.

Mäkimattilat asuvat Loimaan Alastarossa taajama-alueella, jossa on peltoaukeaa ja metsää.

– Alueella on vahva peurakanta, eli täällä on susille syötävää.

– Kaikesta huolimatta pihassa on täytynyt olla voimakas ihmisen haju, sillä ennen 12-vuotiasta poikaamme pihassa on kulkenut myös vanhempi poikamme ja minä. Näistä hajuista susi ei ole välittänyt. Se ihmetyttää minua, kun puhutaan kuitenkin suden luontaisesta käytöksestä ja siitä, että se ne vierastavat ihmisiä.

Susitilanteesta julkista keskustelua

– Varsinais-Suomi on tiheään asuttu ja täällä on vahva peurakanta. Jos sudet yleistyvät, voi tulla tilanteita, joissa riskit kasvavat. Jos esimerkiksi ihminen kohtaa susilauman, loukkaantuneen yksilön tai suden, jolla on pentuja.