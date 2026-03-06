Matkalle lähtö innostaa, mutta tuntuuko pakkaaminen puulta? Eivätkö kaikki tarpeelliset tavarat mahdu laukkuun, vaikka miten survot? Nappaa pakkausvinkit.

Huomenta Suomessa pakattiin laukkua ammattilaisen ottein. Ammattijärjestäjä Mari Shrestha esitteli lähetyksessä taitojaan MTV:n toimittaja Sanna Ketolalle.

Shrestha esitteli, kuinka matkalaukku pakataan mahdollisimman säntillisesti.

Ammattilaisen opein t-paidat pysyvät mahdollisimman sileinä ja useammatkin sukkaparit järjestyksessä matkalaukun uumenissa.

– Meillä on paljon tavaraa ja mukaan ei voi ottaa kaikkea, niin sitten tulee valinnan vaikeus, ammattijärjestäjä kiteyttää monia piinaavan ongelman.

– Pitää oikeasti tehdä tietoisia päätöksiä, että mitä aikoo käyttää reissulla. Ja silloinhan pitää vähän tietää, mihin menee ja kuinka pitkäksi aikaa ja näin poispäin, hän jatkaa.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka käsimatkatavaroihin sopiva laukku sekä reppu pakataan mahdollisimman järkevästi!

