Ahvenanmaan merivartioaseman partio sai viikonloppuna hellyttävän pelastustehtävän.
Meren jäätyminen ennätyksellisen pitkälle on houkutellut tänä talvena ihmiset jäälle sankoin joukon, mutta jään päälle ovat päätyneet tietysti myös monet luonnoneläimet, välillä valitettavasti ikävin seurauksin.
Ahvenanmaan merivartioaseman partio pelasti lauantaina sorkkaeläimen, joka ei ollut päässyt peilikirkkaalla alustalla enää kunnollisesti eteenpäin vaan liukasteli jäällä hädissään.
Merivartiosto kertoi tapahtuneesta viestipalvelu X:ssä.
Merivartioston videolla näkyy, miten pelastaja raahaa kaurista takajaloista. Ensin eläin vähän vastustelee, mutta antautuu pian miehen vietäväksi.
Vielä lumen päälle päästyäänkin eläin hoipertelee ja jalat pyrkivät liukumaan alta, kunnes se alkaa saada tuntumaa kävelystä.