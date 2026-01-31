Sha'Carri Richardson aneli paniikissa armoa, mutta poliisi piti jyrkän linjan.

Yhdysvaltalainen pikajuoksijatähti Sha'Carri Richardson pidätettiin torstaina Floridassa rajusta ylinopeudesta epäiltynä. Useat tiedotusvälineet kuten TMZ ovat julkaisseet poliisin ja Richardsonin kohtaamisesta videon.

Pysäytettyään Richardsonin poliisi kehotti autossaan istuvaa olympiavoittajaa ja kolminkertaista maailmanmestaria välittömästi "pyyhkimään hymyn kasvoiltaan". Virkavallan edustaja ilmoitti Richardsonin olevan pidätetty vaarallisesta ylinopeudesta.

Poliisi sanoi Richardsonin ajaneen 104 mailia tunnissa 65 mailin alueella, siis 167 kilometriä tunnissa 105 kilometrin alueella.

Poliisi moitti ajoneuvon olevan puutteellisesti varustettu ja sanoi Richardsonin vilkutelleen muita väistämään, ajaneen liian lähellä edellä ajavaa autoa sekä ohitelleen muita autoja kaikkia kaistoja käyttäen ja jopa pientareen kautta hätävilkut päällä.

Selkeästi paniikissa ollut Richardson selitteli autonsa takarenkaan tyhjentyneen. 25-vuotias urheilutähti väitti myös puhelimensa liukuneen ajaessa, mikä olisi muuttanut auton asetuksia ja aiheuttanut ylinopeuden.

Poliisi vastasi, että asialla ei ole mitään tekemistä hänen kaasupolkimensa kanssa. Mies myös muistutti, että Richardsonilla on nopeuden tarkkailemiseksi nopeusmittari autossaan.

"Olkaa kiltti"

Richardson aneli toistuvasti armoa ja sanoi, ettei "todellakaan halua mennä putkaan". Pikajuoksija ilmaisi haluavansa "tehdä töitä" poliisin kanssa, mutta poliisi totesi, ettei tiedä, mitä moinen tarkoittaa.

– Olen lainkuuliainen kansalainen. Herra, älkää viekö minua putkaan. Olkaa kiltti. Olkaa kiltti, herra, Richardson aneli.

Poliisi lausui, että useimmat eivät halua mennä putkaan. Hän toisti useaan otteeseen, että Richardson on sinne menossa.

– Minä pyydän teitä, minä pyydän teitä, Richardson yritti vielä saada poliisin pääntä kääntymään kätensä yhteen laittaen.

– Teen kaikkeni.

Pikajuoksija nosti lisäksi esiin, että hänellä on valmentaja. Hän sanoi, ettei tehnyt "tahallaan mitään".

Richardson ei ollut vaikeuksissa ensimmäistä kertaa. Viime heinäkuussa pikajuoksija pidätettiin Seattlen lentokentällä, kun hänen epäiltiin käyneen käsiksi poikaystäväänsä. Vuonna 2021 hän jäi kiinni kannabiksen käytöstä ja joutui sivuun Tokion olympialaisista.