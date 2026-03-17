Seiväshypyn ruotsalaissuuruus Armand Duplantis hyppää tällä kaudella kaikkiaan kuudessa Timanttiliigan kisassa. Yksi kisoista on Tukholma, jossa "Mondo" ylitti vuosi sitten maailmanennätyksen ensimmäistä kertaa kotimaassaan selvitettyään korkeuden 628.

Tukholman Timanttiliiga kisataan tänä vuonna 7. kesäkuuta. Kolme päivää myöhemmin eli keskiviikkona 10. kesäkuuta liiga jatkuu Oslossa legendaarisella Bislettin illalla, mutta siellä Armand Duplantisia ei nähdä. Syy on erinomaisen hyvä.

– Hän menee naimisiin Cannesissa Bislettin kisojen jälkeisenä viikonloppuna. Hän menee Cannesiin Tukholman Timanttiliigan jälkeen, Bislettin kisojen johtaja Steinar Hoen kertoi tiistaina uutistoimisto NTB:lle.

– Hän kilpailee Tukholmassa, muttei Oslossa, koska hän valmistautuu häihinsä, Duplantisin agentti Daniel Wessfeldt vahvisti vielä Expressen-lehdelle.

Duplantis kihlautui Desiré Inglanderin kanssa vuonna 2024. Viime viikolla Duplantis, 26, ylitti maailmanennätyksen jo 15. kerran urallaan, kun hän ylitti Uppsalassa korkeuden 631.