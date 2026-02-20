Ex-prinssi Andrew pidätettiin varhain torstaiaamuna ja vapautettiin vielä samana iltana.

Ex-prinssi Andrew vapautui poliisin huostasta myöhään torstai-iltana. Andrew Mountbatten-Windsor poistui poliisiasemalta 12 tunnin pidätyksen jälkeen.

Andrew oli pidätettynä epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä. Britannian poliisi vahvisti, että hänet on vapautettu tutkinnan ajaksi.

Brittimediat julkaisivat illalla dramaattisen kuvan Andrew'sta, joka kyyditettiin illalla poliisiasemalta. Muun muassa BBC kirjoittaa kyseisen otoksen jäävän historiaan, eikä niin miellyttävänä näkynä.

Kuvassa Andrew on rojahtanut auton takapenkille sormet ristissä joko rukoillen, tai suojautuakseen, BBC maalailee. Ex-prinssin ilme on selvästi epäuskoinen ja järkyttynyt.

BBC:n mukaan otos on täysi vastakohta kuuluisasta kuvasta, jossa hymyilevä ja itsevarma Andrew poseeraa 17-vuotiaan Virginia Giuffren kanssa. Kuva on otettu lähes 25 vuotta sitten Lontoon kaupungintalolla.

Tiedossa ei ole, mihin ex-prinssi poliisiasemalta kuljetettiin.

Andrew on modernin historian ensimmäinen Britannian kuningasperheen jäsen, joka on joutunut pidätetyksi.

BBC:n tietojen mukaan hoville tai kuninkaalle ei kerrottu etukäteen poliisin pidätysaikeista. Sisäministeriötä kuitenkin informoitiin ennen pidätystä.

Kuningas Charles kommentoi veljensä pidätystä BBC:lle välittämässään lausunnossa todeten, että oikeuden on tapahduttava.

Charlesin mukaan nyt on vuorossa perusteellinen ja asianmukainen käsittely, jonka kuluessa asia selvitetään. Siinä viranomaisilla on Charlesin mukaan hänen täysi tukensa, eikä kuningas aio toistaiseksi kommentoida asiaa enempää.

Telegraphin mukaan Britannian poliisi on tutkinut Epstein-asiakirjoissa esiin tulleita väitteitä, joiden mukaan Mountbatten-Windsor olisi muun muassa jakanut arkaluontoisia tietoja edesmenneelle seksuaalirikolliselle Jeffrey Epsteinille ollessaan Ison-Britannian kauppalähettiläs.

Telegraphin mukaan kuuden merkitsemättömän poliisiauton ja kahdeksan siviilipukuisen poliisin nähtiin saapuvan Andrew'n asuttamalle Wood Farm -kiinteistölle Sandringhamiin torstaina hieman aamukahdeksan jälkeen.