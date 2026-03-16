Satu Lipiäinen teki hurjan Suomen ennätyksen 50 kilometrin juoksussa.
Ultrajuoksija Satu Lipiäinen on voittanut avoimen Saksan mestaruuden 50 kilometrin juoksussa Bremenissä sunnuntaina. Hän luukutti matkan voittoon uudella Suomen ennätysajalla 3.13.02.
Joensuun Ultrajuoksuseura Sisua edustava Lipiäinen paransi Noora Honkalan toissavuotista Suomen ennätystä 3.23.46 yli kymmenen minuuttia.
Lipiäinen kertoi haaveilleensa 3.20:n alituksesta, ja aika oli hänelle "iso yllätys".
– Kisa lähti suunniteltua reippaammin liikkeemme, kolme ekaa kilometriä taittui 3.36 min/km -tahdilla. Koetin pitää vauhdin helppona ja siltä se tuntui koko ajan. Odotin koko ajan katkeamista, mutta sitä ei oikeastaan tullut. Maraton taittui ennätysajassa, oman kellon mukaan 2.40.50. Viimeinen kahdeksan kilometrin kieppi alkoi tuntua jaloissa, mutta vauhti pysyi 4 min/km, Lipiäinen raportoi Instagram-julkaisussaan.
Suomen Urheiluliiton tiedotteessa luonnehditaan, että Lipiäisen aika on "maailman korkeinta huipputasoa". Britannian Naomi Robinson voitti lauantaina Intian Delhissä 50 kilometrin MM-kilpailun 37 sekuntia hitaammalla noteerauksella 3.13.39.