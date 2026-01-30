Yhdysvaltalainen pikajuoksijatähti Sha'Carri Richardson pidätettiin roimasta ylinopeudesta epäiltynä Floridassa torstaina.
Poliisiraportin mukaan Richardsson ajoi autollaan huimaa ylinopeutta (167 kilometriä tunnissa) ja ohitteli muita autoja vaarallisesti kaistaa vaihdellen.
Richardson ei ole kommentoinut tapausta medialle.
25-vuotias Richardson saavutti puolitoista vuotta sitten Pariisin olympialaisissa 100 metrin hopean ja pikaviestin kultamitalin. Hän on myös ratasuoran maailmanmestari vuodelta 2023.
Richardson on ollut aiemminkin kohuotsikoissa. Viime heinäkuussa hänet pidätettiin Seattlen lentokentällä, kun hänen epäiltiin käyneen käsiksi poikaystäväänsä. Vuonna 2021 Richardson jäi kiinni kannabiksen käytöstä, minkä takia hän joutui sivuun Tokion olympialaisista.