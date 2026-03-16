Seiväshyppääjä Wilma Murto ja koripalloilija Lauri Markkanen valtasivat kärkipaikat, kun sponsoroinnin ja viestinnän tutkimusyritys Sponsor Insight selvitteli jälleen vuotuisessa tutkimuksessaan suomalaisten suosikkiurheilijoita.
Aikuisväestössä eli 18 vuotta täyttäneissä suosikkeja ovat yksilölajien kohdalla järjestyksessä Murto, Nooralotta Neziri, Kalle Rovanperä, Iivo Niskanen sekä Alisa Vainio. Hiihtotähti Niskanen oli viime vuonna kärjessä, kestävyysjuoksija Vainio puolestaan nosti sijoitustaan eniten eli peräti 37 sijaa.
Joukkuelajeissa suosituimmat urheilijat ovat Markkanen, Mikael Granlund, Aleksander Barkov, Sebastian Aho sekä Teemu Pukki.
Vainion ohella muita suurimpia nousijoita olivat Eero Hirvonen, Saga Vanninen, Silja Kosonen, Juuse Saros ja Suvi Minkkinen.
Kiinnostavimpia urheilulajeja ovat suomalaisten mielestä jääkiekko, yleisurheilu, hiihto, ampumahiihto sekä jalkapallo. Kuudentena on yhdistetty, jonka sijoitus on viimeksi ollut yhtä korkealla vuonna 2010.