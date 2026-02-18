Yhdysvaltain energiaministerin Chris Wrightin mukaan Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n pitäisi luopua ilmastoasioihin keskittymisestä.

Chris Wright kuvasi Pariisissa IEA:n ministeritason kokouksessa ilmastonmuutosasioita "poliittisiksi".

– Haluan saada kaikkien muiden maiden tuen yhteistyölle tässä jalossa organisaatiossa, jotta saamme IEA:n luopumaan ilmastoasioista. Se on poliittista tavaraa, Wright sanoi.

Wrightin mukaan IEA luotiin keskittymään energiavarmuuteen ja siihen sen tulisi jatkossakin keskittyä.

Wright uhkasi viime vuonna Yhdysvaltojen lähtevän IEA:sta, ellei järjestö lopeta vihreän energian tukemista.

IEA:n pääjohtaja Fatih Birol sanoi aiemmin, että järjestön toiminta on tietopohjaista ja vakuutti järjestön olevan epäpoliittinen.

Järjestöt: EPA-päätös laiton

Laaja koalitio terveys- ja ympäristöjärjestöjä kertoi keskiviikkona yhteistiedotteessaan, että ne haastavat Yhdysvaltain ympäristösuojeluviraston EPA:n oikeuteen.

Järjestöt pitävät laittomana viraston päätöstä hylätä EPA:n aiemman vaarallisuusarvion kasvihuonepäästöistä.

Kyseisessä vuonna 2009 tehdyssä arviossa todetaan, että ilmastopäästöt ovat uhka kansanterveydelle ja hyvinvoinnille.

Laajaan tieteelliseen selvitykseen perustunut arvio on ollut viime vuosikymmeninä Yhdysvaltain ilmastopolitiikkaa ohjaava tekijä.

– Sen jälkeen, kun kahden vuosikymmenen ajan tieteellinen näyttö on tukenut vuoden 2009 arviota, virasto ei voi uskottavasti väittää sen olevan nyt virheellinen, ympäristöjärjestö Environmental Law & Policy Centerin asianajaja Brian Lynk sanoi tiedotteessa.

EPA luopui vuoden 2009 arvion lisäksi myös muun muassa uudemmille ajoneuvoille asetetuista päästörajoituksista. Monien järjestöjen edustajien mukaan EPA:n tuoreesta päätöksestä hyötyvät pelkästään isot öljy-yhtiöt.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta huijaukseksi ja ajanut toisen presidenttikautensa aikana muun muassa hiilituotannon lisäämistä Yhdysvalloissa.