Yhdysvaltain energiaministerin Chris Wrightin mukaan Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n pitäisi luopua ilmastoasioihin keskittymisestä.
Chris Wright kuvasi Pariisissa IEA:n ministeritason kokouksessa ilmastonmuutosasioita "poliittisiksi".
– Haluan saada kaikkien muiden maiden tuen yhteistyölle tässä jalossa organisaatiossa, jotta saamme IEA:n luopumaan ilmastoasioista. Se on poliittista tavaraa, Wright sanoi.
Wrightin mukaan IEA luotiin keskittymään energiavarmuuteen ja siihen sen tulisi jatkossakin keskittyä.
Wright uhkasi viime vuonna Yhdysvaltojen lähtevän IEA:sta, ellei järjestö lopeta vihreän energian tukemista.
IEA:n pääjohtaja Fatih Birol sanoi aiemmin, että järjestön toiminta on tietopohjaista ja vakuutti järjestön olevan epäpoliittinen.
Lue myös: Trumpin energiaministeriksi vesisärötysyrityksen toimitusjohtaja: "Ilmastokriisiä ei ole olemassa"
Järjestöt: EPA-päätös laiton
Laaja koalitio terveys- ja ympäristöjärjestöjä kertoi keskiviikkona yhteistiedotteessaan, että ne haastavat Yhdysvaltain ympäristösuojeluviraston EPA:n oikeuteen.
Järjestöt pitävät laittomana viraston päätöstä hylätä EPA:n aiemman vaarallisuusarvion kasvihuonepäästöistä.
Kyseisessä vuonna 2009 tehdyssä arviossa todetaan, että ilmastopäästöt ovat uhka kansanterveydelle ja hyvinvoinnille.
Laajaan tieteelliseen selvitykseen perustunut arvio on ollut viime vuosikymmeninä Yhdysvaltain ilmastopolitiikkaa ohjaava tekijä.
– Sen jälkeen, kun kahden vuosikymmenen ajan tieteellinen näyttö on tukenut vuoden 2009 arviota, virasto ei voi uskottavasti väittää sen olevan nyt virheellinen, ympäristöjärjestö Environmental Law & Policy Centerin asianajaja Brian Lynk sanoi tiedotteessa.
EPA luopui vuoden 2009 arvion lisäksi myös muun muassa uudemmille ajoneuvoille asetetuista päästörajoituksista. Monien järjestöjen edustajien mukaan EPA:n tuoreesta päätöksestä hyötyvät pelkästään isot öljy-yhtiöt.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta huijaukseksi ja ajanut toisen presidenttikautensa aikana muun muassa hiilituotannon lisäämistä Yhdysvalloissa.