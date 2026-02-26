Ruotsalaismedian mukaan Pohjoismaiden energiaverkostoon kohdistuu uhka.
Ruotsin TV4 kertoo, että Pohjoismaiden energiaverkkoon on kohdistettu vakava uhkaus.
Kanavan tietojen mukaan uhka kohdistuu kaikkiin Pohjoismaihin. TV4:n mukaan mahdollinen ulkovaltoihin kytkeytynyt taho on uhannut maiden energiaverkostoa.
TV4:n mukaan uhkaaja on ilmoittanut aikarajan ennen mahdollista iskua. Kanavan tiedossa ei ole tarkempia yksityiskohtia.
– Uhkauksen mukaan tekijä voi iskeä lähiaikoina, kanavan lähde sanoo.
Ruotsin poliisi on vahvistanut osan TV4:n tiedoista ja kertoo kanavalle, että poliisi seuraa tilannetta.
– Olemme tietoisia mahdollisesta iskusta ja seuraamme tilannetta aktiivisesti, sekä teemme yhteistyötä asiaankuuluvien tahojen kanssa, sanoo Karin Styrenius, poliisin kansallisen mediakeskuksen tiedottaja.
Ruotsin puolustusministeriön alainen siviiliorganisaation viestintäpäällikkö Ola Billger kertoo