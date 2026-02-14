Metsäyhtiö Stora Enso on tiukentanut toimiaan luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoo Uutisextrassa, että yhtiöllä on periaate, etteivät metsäkoneiden renkaat tai telat saa kastua vesistöissä.
Luonnon monimuotoisuutta pyritään Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlströmin mukaan ottamaan koko ajan paremmin huomioon. Arvokkaat luontokohteet on tarkoitus jättää rauhaan.
– Luonnon ja metsien monimuotoisuus on meidän toiminnan keskiössä. Jätämme metsiimme esimerkiksi säästöpuita ja lahopuita. Jokainen metsänomistaja toki tekee omat päätöksensä, mutta tarjoamme esimerkiksi neuvoja, Sohlström kertoo Uutisextrassa.
Stora Enso on myös linjannut, etteivät metsäkoneiden renkaat tai telat saa kastua vesistöissä, jotta niiden suojelusta huolehditaan.
– Meillä on korjuutyötä tekevien aliurakoitsijoiden kanssa käytössä periaate, jonka mukaan renkaat ei saa kastua. Eli pyrimme suojelemaan vesistöjä.
– Meidän kaikkien aliurakoitsijoiden on seurattava näitä tavoitteita ja sääntöjä, joissa renkaat eivät kerta kaikkiaan kosketa vesistöjä. Eli joko kierretään tai rakennetaan siltoja niiden yli, Sohlström sanoo.