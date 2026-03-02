Iran väittää Yhdysvaltojen ja Iranin iskeneen ydinlaitokseen. Asiantuntija ei usko suurempaan ydinvahinkoon.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan ei ole viitteitä siitä, että Israelin ja Yhdysvaltain hyökkäykset Iraniin olisivat osuneet mihinkään ydinlaitoksiin, mutta Iranin lähettilään mukaan isku olisi osunut eilen Natanzin ydinlaitokseen.

Laitos oli ennen viime kesäkuussa tehtyjä Yhdysvaltain ja Israelin iskuja Iranin tärkein uraanin rikastamo, mutta vahingoittui iskuissa käyttökelvottomaksi.

Vaikka Iranin väite pitäisi paikkansa, ei osumalla Natanzin ydinlaitokseen olisi suuria vaikutuksia, kertoo Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Antero Kuusi.

– Lisäksi Iranin laitokset ovat maan alla syvällä, joten kaikki päästöt yleensä jäävät juuri sinne laitoksen sisälle, Kuusi täsmentää.

Natanz sijaitsee noin 200 kilometriä Iranin pääkaupunki Teheranista etelään.

Katso video: Kuinka lähellä Iran on ydinasetta? STUK:n ylitarkastaja arvioi.

Minkälainen riski iskuilla on ydinturvallisuudelle?

Kiivas ilmasota Lähi-idässä jatkuu nyt kolmatta päivää.

Iranissa ja alueen muissa maissa on muitakin toimivia ydinvoimaloita ja tutkimusreaktoreita sekä niihin kytköksissä olevia polttoainevarastoja.

Kuusen mukaan käytännössä vain Iranissa sijaitsevan Bushehrin ydinvoimalaitoksen tai Arabiemiraattien Barakahin ydinvoimalan vahingoittamisesta voisi seurata suurempaa vahinkoa.

Kuusen mukaan on ylipäätään epätodennäköistä, että laitokset olisivat suorina kohteina iskuille. Mahdollisista vahinko-osumista seuraukset näkyisivät muutaman kilometrin sisällä.

– Ydinvoimalaitokseen iskemiseen ei ole varsinaista syytä, koska ne eivät ole osana ydinaseprojekteja ja niihin liittyy hyvin paljon stigmaa, sillä kansainvälisen käsityksen mukaan niitä pitää suojella myös sotatilassa, Kuusi sanoo.